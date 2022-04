I simboli tradizionali sui tessuti indossati da Francia Márquez

Francia Márquez ha avuto un impatto di colore sulla campagna presidenziale. Non solo quella della loro pelle, che ha portato all'attenzione delle comunità afro-colombiane, ma anche per il loro stile di abbigliamento che si è distinto per indossare capi e tessuti con una storia lunga e significativa.

Questo aspetto integra il suo discorso proposto per nobilitare, come definito dal leader, i popoli razzializzati e combattere le vestigia della colonizzazione e della schiavitù, al fine di sradicare il razzismo in Colombia. Per questo motivo, secondo un'analisi della rivista Cambio, i loro indumenti fanno parte della tradizione delle popolazioni colonizzate.

Secondo il designer Esteban Sinisterra Paz, creatore di Esteban Africa, che consiglia Márquez nel suo guardaroba, alla candidata alla vicepresidenza piace principalmente il tessuto kente, che è costruito con tessuti di vari colori, ognuno dei quali ha un significato particolare.

Secondo la rivista citata, questo tipo di tessuto proviene dall'impero Asante nel XVIII secolo, situato sulla Costa Dorada nell'Africa occidentale. Fin dall'inizio, è stato un tessuto associato al potere e dopo le rivoluzioni e le decolonizzazioni è stato adottato per l'abito formale dei governanti.

Negli abiti del candidato alla vicepresidenza del Patto storico, hanno anche evidenziato un tipo di impressioni tessili colorate e figure varie, che hanno origine anche nelle popolazioni coloniali del sud-est asiatico, chiamate Batik, secondo Cambio.

Un tipo di tessuto tradizionale in Indonesia, che si diffuse in Africa grazie alle aziende olandesi, che detenevano il potere coloniale di quel territorio e lo estesero anche al resto del mondo, anche con la creazione dell'attuale principale produttore.

Questo metodo manuale di tintura del tessuto indonesiano è stato dal 2009 Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, la sua origine, sebbene sia stato adottato da più culture. Nella tradizione, accompagnano la vita delle persone, dalla nascita con simboli di buona fortuna e al momento della morte sono avvolti in sudari.

Gli artigiani disegnano le figure, che possono essere utilizzate come simboli culturali, fiori europei, fenici cinesi o elementi di culture indiana, persiana o giapponese, con la cera; resiste ai coloranti e viene quindi rimosso con acqua calda, per poter stampare un altro colore, fino a raggiungere le figure desiderate.

Questo è il tipo di tessuto che indossa Francia Márquez, con l'obiettivo di comunicare attraverso i capi, dando importanza alle tradizioni e con una meticolosa selezione di colori, secondo l'obiettivo, come ha detto il suo designer Paz alla stazione W Radio. «I colori giocano un ruolo fondamentale. Ad esempio, quando vogliamo usare la forza e farla trasmettere, il rosso è l'ideale»

Ad esempio, il giallo, che è stato uno dei più ricorrenti, è stato indossato quando vuole ispirare speranza, essendo uno dei colori che piace di più al candidato, mentre il rosso ha più a che fare con la forza che vuole generare in una presentazione o un discorso.

Per questo motivo, il modo di vestire di Francia Márquez si è distinto come parte di una proposta rappresentativa, principalmente di popolazioni tradizionalmente escluse o ignorate come le minoranze nere, gli indigeni e le loro culture.

CONTINUA A LEGGERE: