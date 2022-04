Philartronic Concert, la musica elettronica prende il sopravvento sulla Filarmonica di Medellín

Sabato prossimo, 23 aprile, l'Orchestra Filarmonica di Medellín non esplorerà il repertorio di nessun maestro del classicismo o del romanticismo, né le complessità della musica contemporanea, per questo concerto li lascia da parte per eseguire canzoni di Paul Van Dyk, David Guetta, Coldplay, Sia, Avicii.

Questo concerto fa parte della Diverse Music Season e celebrerà la Giornata della Terra, grazie agli arrangiamenti sinfonici realizzati da Julio César Sierra, che faranno mescolare l'orchestra dal vivo con i suoni che muovono il mondo.

In questa occasione, i registi saranno Tatiana Pérez-Hernández e Julio César Sierra, che presenteranno un mix di suoni e sensazioni agli amanti della musica elettronica.

Perez-Hernandez è stato recentemente nominato nuovo direttore residente di Filarmed. È una violoncellista e direttrice colombiana con una vasta esperienza nella musica orchestrale e da camera. Ha conseguito un master in violoncello e un master in direzione d'orchestra. Ha diretto le Orchestre Sinfoniche EAFIT, Iberacademy, ensemble dell'Orchestra Simón Bolívar del Venezuela, Metropolitana del Eje Oeste, tra gli altri.

D'altra parte, Julio César Sierra è un compositore di musica cinematografica ed è stato arrangiatore, produttore e compositore per la Budapest Symphony Orchestra, la Macedonian Symphony Orchestra, le Seattle Youth Symphony Orchestras, la Filarmonica di Bogota e le orchestre filarmate, tra gli altri. Arrangiatore e produttore per i Latin Grammy Awards, Viña del Mar e Lo Nuestro Awards, tra gli altri.

Il Teatro Universidad de Medellín sarà il palcoscenico di questo concerto sabato 23 aprile alle 18:00.

I biglietti sono disponibili su Latiquetera.com, in Premium Plaza o nella piazza centrale La Tiquetera Itaguí.

L'Orchestra Filarmonica di Medellín è stata nominata, per la prima volta, per il Classical Innovation Award: NEXT, un premio che riconosce le iniziative che riguardano le loro comunità con progetti che collegano la musica alla gestione dei contenuti sociali e solidali.

Insieme alla Filarmonica ci sono venti candidati tra i quali verranno scelti dieci finalisti che parteciperanno, il prossimo maggio ad Hannover, in Germania, per il premio finale.

La nomination Filarmed è data per il suo eccezionale lavoro con bambini, giovani, anziani, aziende private, comunità locali, gruppi rock per bambini, cantanti pop, ex combattenti, studenti di musica e artisti di fama mondiale.

Queste nomination sono date da 15 giornalisti musicali ed esperti di 13 paesi che compongono un comitato, di cui Mauricio Peña è membro, che sostiene la nomination Filarmed, poiché «è forse l'esempio di maggior successo di orchestra privata in Colombia. Come organizzazione senza scopo di lucro, l'orchestra ha sviluppato un modello di gestione in cui musica, responsabilità sociale e relazioni comunitarie e aziendali si intersecano per fornire ai cittadini di Medellin una varietà di esperienze musicali in luoghi diversi e in diverse fasi della loro vita».

Vale la pena ricordare che l'Orchestra Filarmonica di Medellín crede nella musica come agente di trasformazione sociale e trasforma i suoi sforzi nella realizzazione di programmi in forte espansione che si rivolgono a giovani neurodiversi, vittime ed ex combattenti del conflitto armato colombiano, bambini in ambienti rurali. colpiti dalla violenza e dal traffico di droga, dai giovani non vedenti, dagli operatori sanitari di tutto il Paese.

