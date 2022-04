L'Ucraina spera di poter diventare un candidato all'adesione all'Unione europea quest'anno

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

La vice premier per l'integrazione europea ed euro-atlantica, Olga Stefanishina, ha espresso la speranza che nel giugno 2022, al vertice dei leader dell'Unione europea, l'Ucraina possa diventare candidata all'adesione.

«Speriamo che al vertice dei leader dell'Unione europea nel giugno di quest'anno, l'Ucraina diventi candidata all'adesione, e questo processo aprirà nuovi orizzonti politici, ma soprattutto orizzonti finanziari per noi», ha detto, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Interfax.

Infatti, il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha promesso questo venerdì da Kiev, dove ha incontrato il presidente Volodymir Zelensky, di accelerare l'adesione del paese all'Unione europea.

«Accelereremo questo processo il più possibile, assicurando nel contempo che tutte le condizioni siano rispettate», ha detto Von der Leyen dopo aver consegnato il questionario di adesione al presidente ucraino.

Questo documento è il fulcro del parere elaborato dall'Esecutivo europeo per esprimere il proprio parere sulle opzioni di un paese candidato per entrare a far parte del club della comunità. «È qui che inizia la strada per l'UE. Saremo a vostra disposizione 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana per lavorare con questa base comune», ha detto al presidente ucraino.

Il lungo processo di allargamento non è l'unico ostacolo all'aspirazione dell'Ucraina di entrare nella corsia preferenziale, poiché all'interno dell'UE vi sono Stati membri che sono riluttanti ad accelerare le procedure basate sul merito.

Un altro elemento dell'equazione è la situazione dei paesi balcanici, che hanno intrapreso il processo di adesione all'UE per più di un decennio e senza alcun segno di poter accedere al blocco a breve termine.

PARTECIPAZIONE ALL'OSCE

D'altra parte, a causa dell'ultimo attacco a una stazione ferroviaria nella città di Kramatorsk, il ministro degli Esteri ucraino, Dimitro Kuleba, ha assicurato sul suo profilo Twitter ufficiale che «l'aggressione della Russia e le atrocità ingiustificate hanno frantumato le basi dell'atto finale di Helsinki».

«La partecipazione della Russia all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è una minaccia per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Se all'OSCE mancano meccanismi di sospensione appropriati, stabilire una procedura e rimuoverli», ha chiesto.

All'inizio di questa settimana, la missione speciale di osservazione dell'OSCE (SMM) in Ucraina ha completato l'evacuazione temporanea di tutti i suoi membri internazionali, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'agenzia.

«Con il completamento di questa evacuazione temporanea, le attività di informazione sono sospese, ma le strutture e i beni sono conservati in previsione di un ritorno alle operazioni in Ucraina», ha detto giovedì.

(Con informazioni di Europa Press)

