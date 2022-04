I baci di cane possono infettare un superbug letale per gli esseri umani, afferma uno studio

A woman kisses her Border Collie during the second day of the Crufts Dog Show in Birmingham, Britain, March 8, 2019. REUTERS/Hannah McKay

Potremmo pensarci due volte prima di lasciare che il nostro cane ci dia un grosso bacio viscido sul viso. Gli animali domestici potrebbero condividere più di un amore incondizionato con i loro proprietari, secondo una nuova ricerca condotta da scienziati in Europa. Potrebbero trasmettere superbatteri resistenti agli antibiotici ai membri umani delle loro case.

Uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Lisbona in Portogallo e del Royal Veterinary College di Londra ha scoperto che gli animali domestici e gli esseri umani nelle stesse case avevano spesso un ceppo di E. coli resistente agli antibiotici nei loro sistemi, secondo una sintesi dello studio condotto dalla European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Lo studio sarà presentato alla prossima conferenza della società alla fine di questo mese.

E mentre la ricerca non ha concluso esattamente come sono stati trasmessi i batteri o in quale direzione, i ricercatori dicono che suggerisce che dovremmo essere igienici quando si tratta di contatto con animali domestici, il che include evitare di baciarli e lavarsi le mani dopo aver legato i sacchetti di cacca, e persino dopo averli accarezzati.

I batteri resistenti ai farmaci non possono essere trattati con antibiotici, il che rende qualcosa che di solito è curabile, come un'infezione da stafilococco, pericolosa per la vita. Negli Stati Uniti, i batteri resistenti ai farmaci infettano più di 2 milioni di persone e uccidono almeno 23.000 persone ogni anno, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

La posibilidad de compartir una superbacteria entre personas y animales es un descubrimiento relativamente nuevo (Europa Press) Europa Press

Sian Frosini del Royal Veterinary College, uno degli autori dello studio, ha detto a BBC5 Live che questo specifico superbug non è nuovo: è stato trovato negli esseri umani per anni e molte persone probabilmente lo portano senza alcun sintomo.

«È perfettamente naturale avere batteri e alcuni di essi possono essere resistenti. Se sei una persona sana, allora va bene», ha detto Frosini al programma radiofonico. «Il problema sorge quando si ha qualcuno che vive in quella famiglia, che potrebbe avere qualcosa che lo rende più suscettibile alle infezioni... Sarai maggiormente a rischio di contrarre questi insetti resistenti».

Ma la possibilità di condividere un superbug tra persone e animali è una scoperta relativamente nuova. I ricercatori hanno raccolto campioni fecali da 58 proprietari di animali domestici sani e dai loro 18 gatti e 40 cani in Portogallo. Nel Regno Unito, 56 persone sane e i loro 45 cani sono stati regolarmente campionati.

Hanno scoperto che l'1% degli animali domestici (14 cani e un gatto) e il 13% degli esseri umani portavano batteri resistenti ai farmaci, ma il numero di famiglie in cui sia gli esseri umani che gli animali avevano il virus era molto più piccolo.

Los expertos advierten a los dueños de mascotas que eviten hábitos como besarlas. También se les dice a las personas que se laven las manos después de acariciar a los perros y recoger sus desechos (Getty Images)

«Abbiamo trovato quattro case in cui sia il proprietario che l'animale domestico avevano uno di questi tipi di batteri resistenti allo stesso tempo», ha detto Frosini. «E infatti abbiamo scoperto in due di quelle case che questi batteri, quando abbiamo esaminato la loro genetica, erano esattamente gli stessi tra il proprietario e il cane. Quindi puoi vedere che qualcosa viene condiviso. Quello che non si può dire del lavoro che abbiamo svolto è in che direzione stava andando».

Non è difficile capire perché una leccata del nostro animale domestico possa essere piena di germi. Quando quella lingua non ci dà un bacio di benvenuto, il nostro cane o gatto la usa per pulirsi da solo, anche per mantenere pulite le parti intime. Ma Frosini ha riconosciuto che è possibile che i soggetti umani siano stati la fonte dei batteri trovati nei loro animali domestici a causa della scarsa igiene.

