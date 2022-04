Millionarios deve battere La Equidad questo venerdì se vuole assicurarsi un posto nella prossima fase del campionato colombiano

BOGOTÁ. 26 de febrero de 2022. Millonarios enfrentó a Cortuluá en el estadio El Campín, en juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay I-2022. (Cortesía Dimayor)

Con la sconfitta dello scorso giorno, Millonarios ha perso la vetta del torneo che ora appartiene all'Atlético Nacional dopo la sua vittoria contro Patriotas come ospite. Nel frattempo La Equidad ha pareggiato la sua precedente partita contro il Deportivo Cali con un punteggio di 0-0. Il Blues and the Green Capital si incontrerà venerdì 8 alle 8:00 di sera. La partita corrispondente alla 15a data della Betplay League 2022 si giocherà allo stadio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios non vuole rimpiangere un'altra caduta: 2 a 3 hanno concluso la partita contro l'America de Cali. Nei quattro giorni precedenti, i suoi risultati sono stati vari: ha vinto tre partite e perso quella menzionata contro la squadra verde. Da parte sua, La Equidad nelle ultime partite giocate ha vinto una vittoria e tre pareggi.

Le ultime cinque volte che si sono incontrati nel torneo hanno avuto tutti i risultati possibili. La squadra di casa ha accumulato due vittorie, lo stesso importo per la squadra che fungerà da visitatore. In una sola partita hanno finito equamente sul tabellone.

Millonarios FC è al terzo posto e ha 29 punti (9 PG - 2 PE - 3 PP), quindi una vittoria assicurerebbe la sua partecipazione alla finale di campionato fuoricampo. Mentre La Equidad ha aggiunto 19 unità ed è al decimo posto nel torneo (4 PG - 7 PE - 3 PP) quindi inizia ad esaurire il margine di perdite per avanzare al prossimo round del torneo.

Sport Tolima-Golden Eagles

Giorno: 09/04

Orario: 16:05

Stadio: Stadio Manuel Murillo Toro

Trasmissione: Win/Win+

Union Magdalena-Patriotas Boyaca

Giorno: 09/04

Orario: 18:10

Stadio: Sierra Nevada Stadium

Trasmissione: Win/Win+

Deportivo Cali-Junior

Giorno: 09/04

Orario: 20:15

Stadio: Cali Sports Stadium

Trasmissione: Win+

Envigado - Indipendente Santa Fe

Giorno: 10/04

Orario: 15:00

Stadio: Stadio Polideportivo Sur

Trasmissione: Win+

Atlético National-America de Cali

Giorno: 10/04

Orario: 17:30

Stadio: Atanasio Girardot Stadium

Trasmissione: Win+

Alleanza indipendente dal petrolio Medellin

Giorno: 10/04 Ora: 19:35

Stadio: Stadio Daniel Villa Zapata

Trasmissione: Win+

Giaguari di Cordoba-Once Caldas

Giorno: 11/04

Orario: 17:30

Stadio: stadio di calcio Jaraguay de Monteria

Trasmissione: Win/Win+

Sport Pasto-Deportivo Pereira

Giorno: 11/04

Orario: 19:40

Stadio: Departmental Libertad Stadium

Trasmissione: Win/Win+

Atlético Bucaramanga-Cortulua

Giorno: 12/04

Orario: 19:40

Stadio: Stadio Alfonso Lopez

Trasmissione: Win/Win+

