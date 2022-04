Gli ex dirigenti di Citi cercano 100 milioni di dollari per gli hedge fund crittografici

(Bloomberg) — Tre ex dirigenti di Citigroup Inc. che hanno lasciato la banca il mese scorso hanno formato Motus Capital Management, una società che cerca di rendere più facile per gli individui con un patrimonio netto elevato scommettere sulle criptovalute.

Alex Kriete, Greg Girasole e Frank Cavallo stanno cercando di raccogliere $100 milioni per un paio di hedge fund gestiti attivamente che si concentreranno sulle risorse digitali, hanno detto in un'intervista. Ognuno di loro è socio fondatore di Motus, il termine latino per la parola «motore».

«I clienti sono affamati di resi», ha detto Kriete. «Vogliono essere esposti, ma trovano difficile sapere cos'è una truffa e quali siano le reali opportunità di investimento».

Kriete e Girasole hanno fatto colpo il mese scorso quando hanno lasciato Citigroup meno di un anno dopo essere stati scelti per supervisionare un nuovo gruppo di risorse digitali all'interno della divisione di gestione patrimoniale del gigante di Wall Street. In precedenza, Kriete gestiva $3 miliardi e Girasole $5 miliardi per i clienti di private banking di Citigroup. Cavallo ha recentemente ricoperto il ruolo di consulente per gli investimenti presso Citigroup, dove ha supervisionato 8 miliardi di dollari in asset e ha ricoperto posizioni all'interno della divisione vendite commerciali e cross-asset della società.

I tre stanno investendo il proprio patrimonio in fondi Motus, hanno detto nelle interviste. I fondi non saranno autocustoditi, il che significa che non controlleranno le chiavi private delle loro risorse digitali e limiteranno le attività che detengono con gli scambi come parte dei loro sforzi per soddisfare i processi di due diligence con investitori sofisticati.

«Stiamo lavorando con i migliori fornitori della categoria per soddisfare lo standard fiduciario che i nostri clienti si aspettano», ha affermato Girasole.

Motus, con sede a New York, intende offrire finanziamenti sia per la crescita che per i ricavi. Il fondo di crescita si concentrerà sull'investimento in token con capitalizzazioni di mercato inferiori in cui fondi più grandi trovano più difficile investire, ha affermato Cavallo.

«Pensiamo di essere arrivati al nocciolo della questione», ha detto. «Con asset come Bitcoin ed ETH, i clienti possono farlo da soli. Non hanno bisogno di pagare qualcuno per comprare bitcoin».

