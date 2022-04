Cosa sono e come funzionano i MANPADS britannici usati dall'Ucraina per abbattere aerei ed elicotteri russi

Il grande arsenale difensivo inviato dall'Occidente è stato vitale per la forte resistenza che le forze ucraine stanno offrendo all'attacco delle truppe russe. A questo proposito, i sistemi di difesa aerea portatili (MANPADS) stanno giocando un ruolo chiave nell'abbattimento di aerei ed elicotteri russi. Dopo un mese e mezzo di guerra, i rapporti indicano che la maggior parte delle perdite confermate dagli aerei russi sono state uccise da questi missili.

Il pacchetto di forniture difensive ricevuto da Kiev include il sistema leggero StarStreak ad alta velocità, sviluppato dal Regno Unito e considerato il missile terra-aria a corto raggio più veloce del mondo.

Dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio, il governo di Boris Johnson ha inviato almeno 10.000 missili alle forze ucraine, tra cui StarStreak, che hanno gravemente ostacolato le operazioni aeree russe.

I MANPADS sono sistemi di difesa aerea portatili a corto raggio, che utilizzano missili terra-aria guidati con tecnologia di localizzazione a infrarossi per rilevare e attaccare bersagli. Essendo efficaci a un'altitudine compresa tra 3.000 e 4.800 metri, rappresentano una grande minaccia per gli aerei a bassa quota, in particolare gli elicotteri.

Diversi alleati della NATO hanno inviato un tale sistema di difesa aerea in Ucraina. Gli Stati Uniti lo hanno fatto attraverso i loro missili Stinger e il Regno Unito con lo StarStreak.

StarStreak funziona in modo molto diverso rispetto a quasi tutti gli altri tipi di MANPADS. Ogni missile contiene tre dardi in lega di tungsteno da 900 grammi che vengono rilasciati una volta che i due motori a razzo del proiettile bruciano per aumentare l'entità del danno. Dopo il lancio, il missile viene diretto verso il bersaglio tramite un doppio raggio laser a bassa intensità - che impedisce il rilevamento - diretto dall'operatore fino al momento dell'impatto. Ciò aumenta la probabilità di colpire il bersaglio.

Le freccette possono perforare l'armatura degli elicotteri ed esplodere alla penetrazione, causando molti più danni di un'esplosione sulla superficie.

Rispetto, ad esempio, al missile statunitense Stinger, lo StarStreak raggiunge una velocità di oltre 3.700 km all'ora, rendendolo il missile terra-aria a corto raggio più veloce al mondo. Viaggia a 10 miglia al secondo e può raggiungere il bersaglio in 5 o 6 secondi, dando all'aereo o all'elicottero pochissimo tempo per evitare di essere colpito.

La sua velocità rende improbabile che gli aerei nemici abbiano abbastanza tempo per reagire una volta lanciato il missile. Inoltre, non possono essere interferiti da contromisure a infrarossi o radar/radio o eliminati da missili anti-radar.

Il gruppo Thales, il produttore di quest'arma, afferma che è «ottimizzato per fornire difesa contro le minacce aeree, inclusi aerei da attacco al suolo ad ala fissa ed elicotteri d'attacco smascherati in ritardo».

Possono essere spostati da una sola persona o montati su un veicolo blindato, il che lo rende molto flessibile e adattabile alle diverse situazioni sul campo di battaglia.

Ecco come funzionano i missili StarStreak (Thales Group)

Sebbene i MANPADS tendano ad abbattere più elicotteri a causa del loro volo basso, dall'inizio dell'invasione è stato sorprendente quanti aerei russi siano stati distrutti. Questo perché sia la Russia che l'Ucraina mancano di grandi inventari di armi di precisione, quindi i piloti sono costretti a volare basso per sganciare con precisione bombe e razzi non guidati.

Gli specialisti ritengono inoltre che sia possibile per i piloti di entrambe le parti volare a bassa quota per rilevare bersagli nascosti dalla copertura nuvolosa, o dalla percezione che i sistemi missilistici terra-aria a lungo raggio e ad alta quota rappresentino una minaccia ancora maggiore delle difese a bassa quota.

Un video diffuso sui social media mostra un elicottero colpito da un missile, apparentemente nella regione di Luhansk, nell'Ucraina orientale. Il quotidiano britannico The Times ha riferito che una fonte del Ministero della Difesa «ritiene che il video mostrasse StarStreak in azione in Ucraina».

Il giornale ha aggiunto che le principali fonti nel settore della difesa ritengono anche che StarStreak sia stata l'arma utilizzata in quell'attacco.

I paesi della NATO, compresi gli Stati Uniti, hanno consegnato missili terra-aria alle forze ucraine per aiutarle a contrastare l'offensiva russa. Sebbene la cifra esatta non sia stata divulgata, molti di loro sono stati i MANPADS Stinger prodotti in Nord America.

Come lo StarStreak, gli Stinger, che sono stati utilizzati anche in Afghanistan, possono essere trasportati e maneggiati da una sola persona. Il razzo lanciato da questo sistema può raggiungere una velocità massima di 3.100 km all'ora, leggermente più lenta di quella britannica. La sua portata, fino a 4,8 km, è anche più breve di quella dello StarStreak, che, secondo Thales, può colpire bersagli a più di 7 km di distanza.

Secondo la stampa britannica, questo attacco è stato effettuato dalle forze ucraine contro un elicottero russo, utilizzando missili StarStreak

L'Ucraina ha iniziato la guerra usando i missili leggeri dell'era sovietica dei tipi SA-7 Grail e SA-14 Gremlin (9K32 Strela-2 e 9K34 Strela-3 rispettivamente, secondo la designazione russa). Tuttavia, questi modelli sono tecnologicamente obsoleti e, in alcuni casi, scaduti direttamente. Gli SA-7, ad esempio, sono stati consegnati agli ucraini dai tedeschi e sono stati immagazzinati almeno dal momento della caduta del muro di Berlino.

Le forze ucraine hanno anche nel loro arsenale i missili Grom e Piorun, di origine polacca, che sono stati consegnati poco prima dell'inizio dell'invasione russa. Questi sono stati progettati per sostituire SA-7, SA-9 e SA-14.

La Russia ha riconosciuto giovedì di aver subito «perdite significative» tra il suo personale militare schierato in Ucraina e ha assicurato che continuerà a «difendere i suoi interessi» dopo essere stata sospesa dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, in dichiarazioni del portavoce del Cremlino. «Abbiamo perdite significative tra le truppe ed è una grande tragedia per noi», ha detto Dmitri Peskov in un'intervista al canale privato britannico Sky News, senza specificare il suo numero.

Alla fine di marzo, l'esercito di Vladimir Putin ha riconosciuto di aver perso 1.351 soldati e che altri 3.825 sono rimasti feriti dall'inizio della sua offensiva in Ucraina il 24 febbraio.

