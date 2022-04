Video: Vicente Fernández Jr. è in visita a Cartagena e canta con un venditore ambulante

Vicente Fernandez Jr. ha sorpreso i suoi follower sui social network pubblicando alcune immagini attraverso la sua condivisione «InstaStories» con i suoi amici e la sua compagna, Mariana González Padilla, nella magica città murata in occasione del compleanno della donna d'affari.

«Arrivando a Bora Bora, guarda com'è carina», si sente dire la donna d'affari messicana nei suoi racconti. Sullo sfondo, un'altra persona gli dice «quella è la Colombia».

Nelle storie condivise dal figlio di Chente, è accanto a una delle figlie di Mariana González, l'imprenditrice e influencer diventata famosa nel 2019 quando ha iniziato la sua relazione con Vicente Fernández Jr., che avrebbe festeggiato il suo 25° compleanno.

«Compleanno ragazza 25 anni di...» , esclama Mariana González, in seguito la figlia dell'influencer fa notare scherzosamente che non hanno 25 ma 29 anni, indicando le natiche.

Un altro momento che Vicente Fernández Jr. ha condiviso attraverso le sue «InstaStories» è stato divertirsi in un bar situato nel centro della città, così come la vista che si affacciava sulla torre dell'orologio nella Città Murata.

Successivamente, hanno pubblicato alcune immagini del luogo in cui alloggiavano, situato nel complesso del Bora Bora Beach Club, una delle spiagge private delle rinomate Isole del Rosario, dove hanno sempre evidenziato la qualità delle persone che hanno incontrato e la bellezza dei tramonti colombiani.

Potrebbe interessarti: la Corte Suprema di Giustizia ha condannato l'ex rettore dell'Università Autonoma dei Caraibi, Silvia Gette

Ecco il contenuto completo di Vicente Fernández Jr. :

Il figlio di Vicente Fernández ha camminato per le strade della città murata con la compagna

Durante il suo tour per le strade di Cartagena, il figlio di Vicente Fernández ha avuto l'opportunità di ricordare il suo defunto padre quando ha incontrato uno dei suoi seguaci e gli ha chiesto di cantare in coro la canzone «Acá entre nos» e alla fine dello spettacolo l'uomo gli ha detto che «El Charro de Huentitan» non è morto e che è ancora nel cuore di tutti i suoi fan.

«Vicente Fernández non è morto e continuerà a vivere per sempre nei nostri cuori, ho l'intera collezione di 30 film di Vicente Fernández, tutti quelli che ho, erano tutti buoni e l'unico che non mi piaceva era 'Uno e mezzo contro il mondo', il resto era tutto buono», ha detto il seguace di 'Chente '.

Vale la pena ricordare che Vicente Fernández nel corso della sua carriera di artista ha registrato più di cento album, circa 20 film durante l'età d'oro del cinema messicano e ha ricevuto numerosi premi tra cui tre Anglo Grammy Awards, otto Latin Grammy Awards, 14 Lo Nuestro Awards ed è titolare di una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Dalla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Nevada, si svolge la 64a edizione dei Grammy, dove il cantante messicano Vicente Fernández è stato premiato postumo per il suo ultimo materiale discografico pubblicato nel 2020.

La National Academy of Recording Arts and Sciences ha assegnato l'album «A mis 80′s», come «Best Mexican Regional Album». Questo materiale discografico contiene 13 canzoni della sua paternità che includono La Barca, Ya No Insistas Corazón, Giuro che non tornerò mai più o A Mi Nieto.

Durante il gala che si sta già svolgendo, al di fuori della solita trasmissione televisiva, l'eredità del Mexican Idol è stata premiata nella sua ultima produzione musicale del 2020: «Congratulazioni al vincitore del miglior album musicale regionale messicano 'A Mis 80′s'», ha scritto su Twitter

CONTINUA A LEGGERE: