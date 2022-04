Un incendio nel Parque Isla Salamanca (Magdalena) minaccia la qualità dell'aria a Barranquilla

Una grande colonna di fumo originaria del settore «Las Playitas», situata nell'area protetta della strada per il Parque de la Isla Salamanca nel dipartimento della Magdalena, è arrivata nella capitale atlantica nelle ultime ore.

L'incendio boschivo ha un fattore aggravante ed è la topografia di questo parco naturale, un gruppo di piccole isole circondate da mangrovie e collegate da canali, un fatto attraverso il quale i vigili del fuoco sono entrati con motopompe e machete per farsi strada attraverso la vegetazione.

Per Margarita Velázquez, comandante dei vigili del fuoco di Sitionuevo, ha sottolineato che le azioni di controllo antincendio inizieranno questo giovedì mentre il personale di soccorso è in viaggio per determinare l'entità dell'incendio e stabilire il piano d'azione date le condizioni topografiche dell'area. Velasquez non ha escluso l'uso del supporto aereo per contenere le fiamme.

Per quanto riguarda la colonna di fumo arrivata a Barranquilla, il comandante ha riferito che «Il fuoco è piuttosto alto, le brigate del parco e cinque unità dei nostri vigili del fuoco si stanno dirigendo lì per vedere com'è la zona e se è necessario iniziare ad attaccare da questo mercoledì».

Parchi nazionali: pronti per Pasqua

Vista de un reservorio de agua el 25 de febrero de 2020, en la hacienda Montecarlo, cercana al Parque Nacional Natural Chingaza del municipio de Guasca (Colombia). EFE/ Camilo García/Archivo

Va notato che il Parco dell'Isla de Salamanca è una delle destinazioni apprezzate dai colombiani e dai turisti per i festeggiamenti della Major Week che inizieranno questo fine settimana. Al momento, le autorità non hanno commentato l'apertura del parco a seguito di questo incidente ambientale.

Per il direttore dei Parchi naturali nazionali in Colombia, Orlando Molano Pérez, l'arrivo del ponte vacanze più lungo dell'anno dovrebbe essere l'ambiente ideale per gli utenti di godere di questi spazi nel rispetto della loro biodiversità.

Per quanto riguarda la campagna «Un uso, molti danni», Parchi naturali nazionali della Colombia, ha evidenziato il danno della plastica alle specie che abitano i parchi, in questo caso gli animali marini sono principalmente colpiti, poiché con la presenza di contenitori, posate, sigarette e altri elementi in plastica, finiscono per essere gravemente colpiti.

Per quanto riguarda questo problema, Orlando Molano ha riferito che l'entità è aggiornata nell'adempimento di questo mandato per ottenere la conservazione di questi santuari: «stiamo lavorando per garantire che nessun colombiano trasporti plastica monouso nelle nostre aree protette, li invito a lasciare monouso bottiglie e porta le tue bottigliette, ma, soprattutto, ti invito a continuare a proteggere il nostro patrimonio naturale e culturale in Colombia».

