Le auto Tesla sono una scelta popolare tra gli operatori della flotta

(Bloomberg) — Le auto Tesla Inc. sono già apprezzate dai fan dei veicoli elettrici e dai conducenti attenti all'ambiente. Ora stanno anche attirando l'interesse delle aziende che costruiscono flotte di automobili.

Da Hertz Global Holdings Inc. ai tassisti e al dipartimento di polizia di New York City, Tesla sta diventando un'opzione popolare, anche se inaspettata, per gli acquirenti all'ingrosso a causa in parte della loro redditività. Tesla è di gran lunga il marchio più popolare in un'app gestita da Standard Fleet, una startup con sede a San Francisco che aiuta le aziende a gestire flotte di veicoli elettrici.

«Nel concetto, le Tesla sono più costose, ma il rimborso arriva più velocemente di quanto la gente si aspetti», ha affermato il fondatore di Standard Fleet David Hodge, un ex ingegnere di Apple Inc. che ha lavorato alla tecnologia di mappatura dell'azienda. «I costi di carburante e manutenzione sono inferiori. Stiamo parlando di decine di migliaia di miglia da pareggiare e non di 100.000 miglia».

Tesla stessa persegue la vendita di flotte, che le case automobilistiche una volta consideravano un business di ultima istanza perché le catene di noleggio chiedevano modelli di base piuttosto che i veicoli più costosi e ricchi di funzionalità che i singoli acquirenti preferivano. Tesla ha un sito web della flotta che promuove costi di proprietà inferiori, valori di rivendita elevati e l'ampia rete di merci dell'azienda.

