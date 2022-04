La Liga MX ha espulso i tifosi durante Toluca vs Rayados

Durante la partita di Toluca contro Rayados de Monterrey al torneo Grita México Clausura 2022 della Liga MX, le autorità sportive hanno riferito di aver ritirato un gruppo di tifosi a causa del loro comportamento sugli spalti dello stadio Nemesio Díez a Toluca, Stato del Messico.

Un comunicato ufficiale pubblicato sui social network ha dettagliato come sono stati attuati i protocolli per ritirare un gruppo di fan a causa del loro comportamento sugli spalti.

Il rapporto recita come segue:

«Ritirano 15 tifosi in Toluca vs Rayados dalla quarta giornata: Liga MX riferisce che nella partita in sospeso della quarta giornata di #GritaMéxicoC22 tra Toluca e Rayados, 15 persone sono state ritirate dallo stadio Nemesio Diez. Questo per non seguire le indicazioni di buon comportamento, disturbare l'ordine e disturbare gli altri partecipanti alla festa

Lo sfratto è stato effettuato da elementi di pubblica sicurezza statale con il sostegno della sicurezza privata e sotto la supervisione del commissario della BBVA MX League».





*Informazioni in fase di sviluppo