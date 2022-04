I cittadini denunciano che l'ESMAD attacca la comunità Embera nel Parco Nazionale

Nelle ultime ore, la comunità dell'Embera che si è stabilita nel Parco Nazionale di Bogotà ha manifestato dopo l'incidente in cui un minore della comunità indigena è stato investito da un tassista nella settima corsa a Bogotà nella notte di martedì 5 aprile.

Secondo il rapporto del Segretariato distrettuale per la mobilità, alle 20 c'è stato un blocco di circa 60 persone. Le deviazioni vengono effettuate alla 34th Street e i cittadini sono incoraggiati a prendere percorsi alternativi.

Tuttavia, secondo diversi cittadini su Twitter, la manifestazione continua in questo momento in gara 7 e calle 36, dove ci sono danni stradali nella direzione sud-nord, e anche l'ESMAD è stato schierato nell'area a causa della situazione dell'ordine pubblico.

Detto questo, i cittadini segnalano attraverso video e denunce sui social network numerose detonazioni e scontri tra indigeni e forze di polizia, nonché la presenza di un elicottero e la mancanza di luce nel parco.

La Zero Asymmetry Foundation ha respinto la presenza di ESMAD e attraverso Twitter ha dichiarato che «La presenza di ESMAD nelle vicinanze del Parco Nazionale è inaudita. Che questo non diventi un nuovo scenario di rammarico per quanto è stato commesso, sindaco Claudia López! Ci sono più di 300 neonati, bambini e donne incinte che accompagnano #ParoIndigena».





La direttrice per le Ande del Washington Office on Latin America, Gimena Sánchez. ha scritto su Twitter che a marzo la sua organizzazione ha visitato il Parco Nazionale «ed è pieno di bambini indigeni, è insolito che gli esmad vengano gassati e storditi lanciati contro questi sfollati vulnerabili».

Da parte sua, anche il senatore Feliciano Valencia ha respinto l'intervento dell'ESMAD, ricordando che «la popolazione indigena che soggiorna da 7 mesi a Minga Permanente nel Parco Nazionale di Bogotá viene attaccata da Esmad. Claudia López ci sono bambini, donne incinte e adulti più anziani. La riteniamo responsabile delle violenze causate dall'ESMAD», ha scritto su Twitter.

Anche il consigliere per l'Unione patriottica di Bogotá Heidy Sánchez Barreto ha riferito su Twitter che Esmad ha usato gas lacrimogeni nei luoghi in cui sono stati trovati bambini e adulti più anziani.

«In questo momento, nel cuore della notte, l'Esmad interviene nelle vicinanze del Parco Nazionale. Attaccano le comunità indigene con i gas, indipendentemente dalla presenza di bambini e adulti più anziani. Sindaco Claudia López, ferma questa barbarie», ha scritto.

La senatrice Martha Peralta Epieyú, da parte sua, ha chiesto al sindaco Claudia López di «fermare questa violenza eccessiva, ci sono molti bambini».

E ha anche chiesto: «Per favore, smettila di dire che ciò che sta accadendo in questo momento nel Parco Nazionale di Bogotà è il confronto. Quello che sta accadendo è un violento attacco dell'ESMAD contro una popolazione indifesa e vulnerabile, dove si trovano dozzine di bambini e donne incinte. Fermati ORA», ha scritto il senatore su Twitter.

Vale la pena ricordare che sono passati sette mesi da quando il primo gruppo di indigeni Embera è arrivato nel Parco Nazionale.

CONTINUA A LEGGERE: