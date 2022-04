Con urla e maleducazione: è così che il «Chapito» Sánchez ha rimproverato nel camerino di Chivas

Chivas continua con una prestazione poco convincente; nonostante i cambiamenti interni che il consiglio ha apportato per migliorare i risultati del club di Guadalajara, fino alla 12a giornata della Liga MX si sono piazzati in 13esima posizione con 13 punti, che sarebbe un'area al di fuori dei playoff per il campionato.

Il fastidio e il malcontento hanno già raggiunto i giocatori e colui che ha assunto il ruolo di leader per chiedere prestazioni migliori ai calciatori è stato Jesús Chapito Sánchez. Questo mercoledì, 6 aprile, è stato trasmesso sui social network un video in cui è stato registrato il «dietro le quinte» di ciò che viene vissuto nel camerino tapatio.

La registrazione corrisponde al portale ChivasTV, in cui è stato catturato il momento in cui Jesús Sánchez è esploso contro i suoi compagni di squadra per i risultati ottenuti durante l'edizione della classica tapatio all'undicesima data del campionato.

Va ricordato che è stata l'ultima partita giocata da Chivas da quando ha riprogrammato la sua partita contro il Monterrey. Le immagini mostrano che sia lo staff tecnico che i calciatori hanno prestato attenzione al discorso incendiario di Jesús Sánchez.

L'estrema destra non misurava le sue parole poiché usava maleducazione e un alto volume di voce per riferirsi ai suoi coetanei. Il suo fastidio era evidente perché in quella partita la squadra Atlas è stata in grado di salvare un pareggio e nonostante gli sforzi degli allievi di Marcelo Michel Leaño non sono riusciti a farlo.

La prima cosa che ha sottolineato è che era già stanco delle «lamentele» della squadra perché ha dimostrato che ci sono compagni di squadra che non sono affatto a loro agio nel club e cercano scuse per non dare il meglio in campo, come ha detto El Chapito:

Ha anche parlato del peso della maglia rossa e bianca e ha detto che sia il club che i tifosi significano molto lo scudo e l'eredità del club di Guadalajara; ecco perché ha un grande valore e ha ribadito il suo messaggio ai suoi compagni di squadra in modo che diano di più in campo quando indossano la divisa.

Sebbene abbia affermato per la prima volta ai suoi compagni di squadra, ha anche incluso il discorso e ha ritenuto di non aver giocato nemmeno con il dovuto impegno.





