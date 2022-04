Come evitare di diventare vittima di frodi sulla rivendita di biglietti per concerti

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 11MAYO2018.- Personas que adquirieron boletos para el concierto de Amanda Miguel y Diego Verdaguer para el 10 de Mayo en el Teatro Morelos, acudieron a pedir el reembolso de su dinero después de haber sido cancelado el concierto, personal del DIFEM dijo que respaldará legalmente al público por el incumplimiento de la empresa contratante. FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM

Dopo aver vissuto a lungo nella pandemia, lontano dagli spettacoli dal vivo e dalle arti come la musica, i musei, le opere teatrali, persino il cinema e molto altro, le attività sono tornate gradualmente alla vita quotidiana, essendo riparate con grande incoraggiamento dai fan.

È il caso dei concerti che, per il Messico, hanno recentemente ricevuto un numero esorbitante di artisti nazionali e internazionali di grande fama, capaci di attrarre masse di fan in locali fino a più di 10.000 persone.

Questo, tuttavia, non è stato molto divertente per tutti, poiché ha anche riattivato un'attività nota come rivendita di accessi. Numerosi casi sono comparsi sui social network di persone che, alla ricerca dei loro preziosi biglietti, sono state truffate da persone impegnate in questa attività o da venditori su applicazioni web che la promuovono.

Pertanto, il personale dell'Unità di polizia cibernetica, del Ministero della sicurezza dei cittadini (SSC) di Città del Messico, ha annunciato un monitoraggio e un rilevamento delle attività criminali informatiche in cui vengono offerti biglietti apocrifi per eventi di massa, principalmente attraverso i social network.

Quanto sopra, dopo aver ricevuto vari avvisi, compresi i rapporti in cui i fan cercavano l'accesso ai biglietti attraverso tali metodi, la maggior parte con promesse, ad esempio, di bassi costi.

Tuttavia, al momento di averli tra le mani e di cercare di accedere al concerto, all'evento sportivo o culturale molto richiesto a tutti i costi, non erano in grado di farlo perché si trattava di biglietti falsi, un'attività che etichettavano come phishing.

Per questo motivo, l'unità di polizia informatica SSC ha emesso le seguenti raccomandazioni ai cittadini che desiderano acquistare i biglietti tramite pagine Internet:

° Verifica l'autenticazione dei siti o delle pagine su cui navighi.

° Osservare che le pagine non sono scritte male e che le immagini grafiche sono di buona qualità.

° Controllare l'autenticità di una pagina e tenere conto che l'URL inizia con https:, la «S» alla fine significa che si tratta di un sito con comunicazioni crittografate o «un sito sicuro».

° Non c'è una regola che si applica se un sito è totalmente sicuro dal certificato di sicurezza, ma averlo è un punto in più.

° Se ci sono dubbi sulla veridicità di un sito web, fai uno screenshot o copia l'URL per inviarlo alla Cyber Police, il cui staff ti aiuterà a identificare i siti fraudolenti.

° Consulta i termini e le condizioni delle piattaforme o delle applicazioni, prima di mettere a rischio i tuoi beni, dati personali e bancari.

° Verificare con le piattaforme di vendita online per scoprire se hanno un'associazione legale con tali applicazioni

° Installare un antivirus su tutti i dispositivi utilizzati per navigare sul web, questo per evitare che siano vulnerabili al furto di informazioni.

° Controlla le statistiche di download e le recensioni sulle applicazioni che vuoi installare.

° Esaminare le autorizzazioni richieste dai provider per accedere alle informazioni personali e ad altre funzioni sui dispositivi mobili.

Se la persona ha avuto accesso a uno di questi biglietti in rivendita, e faceva parte del phishing, allora può rivolgersi alle autorità competenti, in questo caso al Pubblico Ministero, dove è necessario presentare un reclamo al riguardo.

Puoi anche contattare la Cyber Police all'indirizzo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o 5242 5100 ext. 5086. per segnalare pubblicità sospette o applicazioni irregolari.

I reclami sono disponibili anche attraverso gli account ufficiali dei social media di questo Segretariato su Twitter all'indirizzo @SSC_CDMX e @UCS_GCDMX e su Facebook come Polizia di Città del Messico.

