L'Uruguay ha eliminato l'uso di maschere e quarantene nelle scuole

Dopo l'annuncio del presidente uruguaiano Luis Lacalle Pou, dove ha definito la cessazione dell'emergenza sanitaria da coronavirus nel Paese, le autorità corrispondenti si sono incontrate martedì per definire i protocolli da applicare nelle scuole.

Il ministro dell'Istruzione e della Cultura, Pablo da Silveira, il ministro della sanità pubblica, Daniel Salinas, il presidente del Consiglio direttivo centrale (Codicen) dell'Amministrazione nazionale della pubblica istruzione (Anep), Robert Silva, ha definito che tutte le quarantene nelle scuole saranno eliminate dal prossimo aprile 19.

Questa data corrisponde al primo giorno di scuola dopo la Settimana del Turismo, o Settimana Santa, settimana di vacanza in Uruguay. Secondo una conferenza stampa, gli unici bambini che dovranno mettere in quarantena dopo tale data sono gli studenti che hanno un covid positivo.

A questo proposito, il capo del portafoglio Istruzione e Cultura ha descritto questo passaggio come «grande notizia» e che grazie a queste misure l'Uruguay sta tornando a una situazione di «normale» in tutti i centri, ha riferito radio Monte-Carlo.

Le autorità in conferenza hanno consultato ciò che accade in caso di rilevamento di un focolaio, il che significherebbe due o più casi con un legame epidemiologico, e se secondo i protocolli indicavano che i bambini che erano in contatto dovevano essere messi in quarantena. Hanno risposto che questi studenti non dovrebbero fare nulla al riguardo e che il gruppo continuerà a funzionare senza problemi.

Prendendo la parola «epidemia» come scusa, Da Silveira ha spiegato che questo termine non sarà più usato, ma piuttosto si parlerà di persone con sintomi. In caso di averli, si consiglia allo studente di non frequentare le lezioni e, se lo fa perché i sintomi sono lievi, di farlo come una maschera.

«Penso che stiamo raggiungendo la fase finale di un percorso che abbiamo percorso dal 2020 quando abbiamo iniziato ad approvare i protocolli operativi nel contesto di una pandemia. E dobbiamo continuare a prenderci cura di noi stessi, il governo ha deciso di sollevare l'emergenza sanitaria e questa è una buona notizia per il Paese e per l'istruzione in particolare. L'ultima cosa che ci è rimasta è la questione delle quarantene quando si è verificata un'epidemia in una classe e che non sarà più in quarantena. Sì, il bambino che ha sintomi non deve partecipare e il resto è anche più consigliato di indossare maschere in caso di epidemia «, ha detto da Silva, aggiungendo che dall'inizio della scuola nel marzo di quest'anno, sono stati rilevati solo 1.900 casi tra funzionari didattici, non insegnanti e studenti.

«Qui continueremo con un protocollo che contiene raccomandazioni, ad esempio la ventilazione. Se c'è una scarsa ventilazione e ci sono molti studenti in classe, si consiglia l'uso di maschere. Lo stesso vale per quando c'è agglomerazione, quando vanno sul trasporto scolastico, tutte quelle misure», ha detto.

Ha anche chiarito che «per quanto riguarda il cibo, sapete che ci siamo sviluppati normalmente in tutte le scuole, nelle scuole medie è stato sviluppato normalmente, abbiamo protocolli nelle mense, che saranno flessibili in quanto non avranno tanta distribuzione nei turni».

Ha assicurato che il personale che maneggia il cibo rivolto agli studenti avrà ancora l'obbligo di indossare maschere. «Questo è l'unico caso in cui per un po' l'uso delle mascherine sarà obbligatorio. Nel resto dei casi è una raccomandazione, ma non è un obbligo», ha detto.

«La realtà è dinamica, come sempre, comunque, la grande notizia è che oggi, con queste misure, si sta chiudendo un periodo eccezionale che il nostro insegnamento ha vissuto per due anni, il che è stato difficile e penso sia giunto il momento di ringraziare. Agli insegnanti, ai funzionari non docenti, alla famiglia e agli studenti per la responsabilità e la serenità con cui si sono comportati durante questi due anni e penso che si prendano il merito principale per i buoni risultati comparativi che abbiamo raggiunto in questo periodo difficile», ha concluso il ministro del Istruzione e cultura.





