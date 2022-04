L'Ucraina ha confermato nuovi attacchi aerei ed esplosioni nelle regioni di Leopoli e Dnipropetrovsk

El humo se eleva por encima de los edificios cerca del aeropuerto de Leópolis, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Leópolis, Ucrania, el 18 de marzo de 2022. REUTERS/Roman Baluk

Il capo dell'amministrazione militare regionale di Leopoli, Maksim Kozitski, ha confermato nuovi attacchi aerei ed esplosioni nelle regioni di Leopoli e Dnipropetrovsk in Ucraina, come confermato dalla stampa ucraina.

Kozitski ha assicurato che «le forze di difesa aerea stanno lavorando e stanno «proteggendo il cielo». Inoltre, ha avvertito i residenti di rimanere nei rifugi al suono degli allarmi antiaerei, come riportato dal quotidiano ucraino «Ukrayinska Pravda».

Ha anche confermato che si erano verificate esplosioni nelle vicinanze di Radejiv, nella provincia di Leopoli. Secondo l'amministrazione militare, nessuno è rimasto ferito nel bombardamento.

D'altra parte, nella regione di Dnipropetrovsk, fonti citate dalla stampa ucraina hanno riferito di esplosioni a Novomoskovsk, vicino alla città di Dnipro.

El jefe de la Administración Militar Regional al norte del país advirtió a los residentes que permanezcan en los refugios ante el sonido de las alarmas antiaéreas REUTERS

I principali sforzi militari russi sono ora concentrati sulla preparazione di un'offensiva per stabilire il pieno controllo sul territorio delle regioni ucraine di Donetsk e Lugansk nell'est del paese e Mariupol nel sud, secondo l'ultima parte dell'Alto Comando dell'esercito ucraino.

Questo rapporto, pubblicato il 42° giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, indica che le truppe russe continuano la loro offensiva verso Izium, una città situata sul fiume Donetsk nella provincia di Kharkov, così come verso Sloviansk e Barvinkove, sempre nella stessa provincia, che secondo gli analisti sono città chiave l'offensiva russa nei confronti di Donetsk e Lugansk, le autoproclamate repubbliche dell'Ucraina orientale.

«Nella leadership di Donetsk, il nemico sta cercando di migliorare la posizione tattica delle sue unità e continua a svolgere operazioni di assalto in alcune aree», afferma il partito.

L'Alto Comando ucraino si riferisce anche alla situazione nella città assediata di Mariupol, un porto strategico meridionale sulle rive del Mar d'Azov pesantemente bombardato e dove più di 150.000 persone vivono senza servizi di base, secondo l'Ucraina.

«I tentativi di assaltare Mariupol non si fermano. I difensori della città hanno mantenuto una difesa eroica per più di quaranta giorni, trattenendo le forze schiaccianti degli invasori russi», afferma l'Alto Comando ucraino.

L'esercito russo ha annunciato martedì l'offensiva finale per il sequestro della città portuale dopo che è scaduto il termine per le forze ucraine per deporre le armi e lasciare la città in direzione del territorio controllato da Kiev.

I russi continuano a colpire la città di Mariupol usando l'artiglieria e l'aviazione e «le forze ucraine sembrano tenere una resistenza organizzata in alcune parti della città», afferma l'ultima analisi dell'Istituto per lo studio della guerra.

(Con informazioni di Europa Press)

CONTINUA A LEGGERE: