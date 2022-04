Le riprese a Quibdó (Chocó) hanno lasciato tre morti nel quartiere di San Vicente

CUERNAVACA, MORELOS, 13DICIEMBRE2016.- Una balacera entre policías del Mando Único de Cuernavaca y sujetos que asaltaban un negocio de construcción y mantenimiento de albercas se saldó con un asaltante muerto al llegar al hospital y un policía herido. Los hechos ocurrieron a las 11:10 de la mañana en la avenida Plan de Ayala. Tres sujetos que presuntamente participaron en el hecho fueron detenidos. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

Martedì sera nel popolare quartiere di San Vicente, a est di Quibdó, uomini armati sono arrivati a sparare a un gruppo di persone che stavano partorendo all'aperto lasciando 3 morti, uno dei quali minorenne, come denunciato dall'attuale formula vicepresidenziale del candidato Sergio Fajardo, Luis Guillermo Murillo , dal suo account Twitter.

Gli eventi si sono verificati dopo le nove di sera. Nella zona sono stati segnalati agenti di polizia che hanno trasportato i feriti dalla sparatoria in un centro sanitario nella capitale Chocoa.

Nella versione SEMANA, altre 3 persone sono rimaste ferite, tra cui un minore; i media locali Publimóvil Chocó hanno affermato che l'ospedale di San Francisco de Asís ha riportato danni dall'attacco.

Al momento non vi è alcun pronunciamento da parte delle autorità; tuttavia, all'inizio del mese, gli abitanti di Quibdo hanno denunciato la circolazione di opuscoli intimidatori contro la popolazione, firmati dalle forze di autodifesa gaitaniste della Colombia, in cui hanno avvertito di ritorsioni a chiunque sorpreso a tenere incontri con membri di altri gruppi illegali presenti in questa regione del Pacifico, come «Los Mexicanos» o «Los Zetas».

Il colombiano ha detto che gli eventi della notte precedente sarebbero stati legati a una resa dei conti tra «Los Mexicanos» e «Los Palmeños», in disputa sul microtraffico in questa zona di Quibdo.





D'altra parte, l'ex ministro della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione, Mabel Torres, ha reagito agli atti di violenza a Quibdo, osservando che con i morti di ieri sera ci sono 68 morti in questa regione colombiana finora nel 2022.

Allo stesso modo, l'ex ministro ha detto su Twitter che la ragazza riportata come una delle ferite ha continuato a combattere per la sua vita all'ospedale di San Francisco de Asís nella capitale Chocoa.

Foto de archivo. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desplazan en un lancha por un río en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 30 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Rios

La visione violenta di Chocó ha spinto l'ufficio del Mediatore a iniziare la sua missione umanitaria con i suoi funzionari nella regione del Chocó per prendersi cura delle 900 famiglie (4.000 persone) provenienti da 25 comunità del comune di Nóvita che si trovano in uno stato totale di reclusione. L'ELN ha chiesto alla comunità di non spostarsi dalle proprie case per evitare ripercussioni violente.

«Chiediamo ai guerriglieri dell'ELN e alle forze di autodifesa gaitaniste (AGC) di rispettare i diritti delle comunità nel territorio e di consentire la libera circolazione dei civili e di cessare le loro azioni contro la comunità di Novita, oltre a rispettare i diritti umani e il diritto umanitario internazionale», ha detto. il Mediatore, Carlos Camargo Assis, in una dichiarazione pubblicata sul sito web di tale entità lo scorso fine settimana.

Il sindaco di Nóvita, León Fabio Hurtado, ha dichiarato in un'intervista a RCN che 5.000 persone (950 famiglie) sono state confinate da marzo: «Il comune di Nóvita ha 11.000 abitanti, ma il 70% rimane nell'Alto Tamaná. Dei 13 distretti ce ne sono otto che stanno attraversando difficoltà (...) Le forze di sicurezza erano in sospeso, ma in questi problemi di conflitto le comunità devono avere garanzie per poter muoversi attraverso i loro complotti mentre temono i campi minati. Finché ci sarà la presenza di gruppi al di fuori della Legge, le comunità vivranno nella paura», ha sottolineato il notiziario mattutino di quella rete.





