Le polemiche arbitrali Cali - Boca: un possibile rosso e una penalità sulla lente d'ingrandimento

Due controversie arbitrali si sono svolte nella partita d'esordio del Deportivo Cali nella Copa Libertadores 2022 contro il Boca Juniors dell'Argentina. Il protagonista in entrambe le giocate è stato l'attaccante Darío Benedetto e secondo l'analista arbitrale di Infobae Miguel Scime, l'arbitro venezuelano Jesús Valenzuela aveva un diritto e un errore nel giudicare queste azioni.

La prima giocata è arrivata alla fine dei primi 45 minuti della partita. Un lungo controllo dell'attaccante argentino finisce per essere respinto dal terzino destro della squadra «zuccherina», Aldair Gutiérrez. Tuttavia, nel suo desiderio di riavere la palla, Benedetto colpì coraggiosamente il suo collega con i colpi dei guayos. Per Scime, il gioco meritava il cartellino rosso per l'uso di una forza eccessiva. Per l'infrazione il giocatore ha visto solo il cartoncino giallo.

La seconda giocata si è verificata nell'aggiunta di due minuti del primo tempo quando l'attaccante ha rivendicato un'infrazione in area a causa di uno scontro con il portiere Guillermo de Amores. Per Miguel Scime, il gioco è stato provocato dal giocatore del Boca Juniors, quindi Valenzuela aveva ragione non segnando il rigore.

Il bilancio della partita ha lasciato cinque cartellini gialli, tre per il Boca Juniors e due per il Deportivo Cali. Inoltre, ci sono stati un totale di 33 falli, 20 a favore della squadra «Verdiblanco» e 13 per i «Xeneizes».

Nei primi minuti, la squadra di Xeneize ha iniziato ad attaccare guidata dal paraguaiano Oscar Romero, un mal di testa per i centrocampisti della squadra Azucarero, e dal giovane Exequiel 'Changuito' Zeballos, che ha chiuso due volte il gol dell'uruguaiano Guillermo de Amores su questo palco.

Nel frattempo, i colombiani hanno avuto la loro più netta possibilità del primo tempo al 13° minuto quando in contropiede il portiere Agustín Rossi ha curiosato nel gioco e il calcio è stato lasciato all"ala Yony González, che si è ingarbugliato ed è finito presto dal centravanti peruviano Carlos Zambrano.

Col passare del tempo, la partita è caduta e il Boca ha perso chiarezza nei primi minuti, anche se è arrivato vicino a segnare di nuovo in una giocata a 39 in cui una doppia parata di De Amores ha salvato Cali, visto che ha prima coperto un tiro a medio raggio di Darío Benedetto e poi ha deviato il tiro di rimbalzo, realizzato da Zeballos.

Nella fase complementare, la partita è diventata ancora più impigliata e le squadre hanno avuto molte difficoltà a creare opportunità, a cui si è aggiunto il cattivo stato del campo dello stadio Deportivo Cali.

I flash di Teo Gutiérrez hanno avvicinato gli Azucareros alla porta di Rossi, mentre Romero è rimasto il più importante degli argentini, anche se nella ripresa il paraguaiano ha dovuto cercare la palla molte volte sul proprio terreno perché stava diventando troppo poco.

Quando la partita sembrava più aggrovigliata, i padroni di casa hanno aperto il punteggio a 69 in un calcio di punizione dalla parte destra che Velasco ha preso e che Burdisso è riuscito a dirigere la palla, nonostante quanto duramente stava andando, per mandarlo in fondo alla rete e mettere l"allenatore venezuelano Rafael Dudame l per festeggiare.

Il Boca, stordito dal punteggio, ha ricevuto il secondo colpo dieci minuti dopo quando Velasco, in una grande giocata sul lato sinistro, è traboccato e ha inviato un cross strisciante per Vasquez, che è apparso come un fantasma e con un tiro mancino ha condannato la partita a favore dei colombiani.

Il secondo giorno, previsto per la prossima settimana, Xeneize ospiterà l'incoraggiato Always Ready martedì, mentre i coltivatori di zucchero visiteranno Corinthians mercoledì.

