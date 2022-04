Infonavit: come ottenere un credito coniugale di oltre 2 milioni di pesos

L'Istituto del National Housing Fund (Infonavit) offre vari mutui ipotecari in modo che i lavoratori possano ottenere strutture quando acquistano una proprietà o, in mancanza di ciò, ampliano o ristrutturano le loro case. Nel caso in cui l'opportunità di acquisire una casa o un appartamento sia condivisa con il proprio partner, la dipendenza consente di combinare i crediti tra i coniugi e ottenere così un importo maggiore del prestito.

A questo proposito, Infonavit ha annunciato che coloro che sono interessati ad acquisire un prestito attraverso questa modalità saranno in grado di ricevere fino a 2 milioni di 217.700 pesos, a seconda dello stipendio e della storia creditizia di entrambi i candidati. In questo modo, il credito coniugale Infonavit consente alle parti interessate di acquistare e acquistare una casa nuova o usata, acquistare una casa o un appartamento ipotecato, nonché riparare o iniziare a costruire una proprietà da zero se hanno terreni.

Uno dei requisiti principali per poter richiedere e accedere a questo credito è che i coniugi siano sposati sotto la protezione della legge messicana. Inoltre, devono anche avere diritto ai titolari del Mexican Social Security Institute (IMSS), avere un rapporto di lavoro valido e rispettare i 1080 punti nel sottoconto degli alloggi, che sono richiesti dall'Istituto per concedere qualsiasi tipo di credito.

Los matrimonios interesados en obtener un crédito de más de 2 millones de pesos podrán realizar la solicitud ante el Infonavit, pero no se debe perder de vista que el monto de la hipoteca se entregará en función del salario, el tiempo laborado y el historial de cada trabajador (Foto: Archivo)

Per l'applicazione devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

1. Essere legalmente sposati e avere un certificato di matrimonio che protegga la parentela. Inoltre, dovranno partecipare insieme per richiedere la domanda.

2. Entrambi i candidati devono avere un rapporto di lavoro attivo e contribuire a Infonavit.

3. Entrambi i coniugi devono lavorare al momento della domanda e averlo fatto per almeno due anni e mezzo senza interruzioni.

4. L'immobile che intendi acquistare non deve trovarsi in alcuna area a rischio e non deve mancare di alcun servizio, oltre ad essere avallato da un parere tecnico che specifica che la sua durata è, almeno, di 30 anni.

Per candidarsi, la coppia interessata deve seguire questa procedura:

- La domanda di registrazione deve essere presentata da entrambi i coniugi, così come il resto delle formalità.

- Completare e completare entrambi nella loro interezza il workshop online SABER, in cui i beneficiari impareranno come funzionano i mutui concessi da Infonavit

- Entrambi i coniugi devono soddisfare tutti i requisiti necessari nell'ambito del Green Mortgage Program, a seconda dell'installazione di accessori che risparmiano: acqua, elettricità e gas.

- Raccogli e assembla il tuo dossier con i seguenti documenti:

1. Domanda di iscrizione al credito

2. Certificato di nascita in originale e copia

SABER es un taller con el cuál podrás conocer información relevante para tomar buenas decisiones en cuanto a los tipos de crédito que tiene Infonavit. (Foto: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)

3. ID ufficiale, può essere la credenziale di un elettore, passaporto, documento d'identità professionale con foto, patente di guida o carta del servizio militare nazionale (SMN)

4. Certificato di matrimonio in originale e copia

5. Estratto conto del venditore, valutazione elettronica e parere tecnico della casa non più vecchia di 6 mesi e una copia del titolo di proprietà della casa.

6. Formalizzazione della registrazione della domanda di entrambi i coniugi presso l'ufficio di assistenza Infonavit più vicino.

7. Selezione di un notaio da parte di entrambi i coniugi e consegna dei vari documenti

8. Accedere al portale Infonavit My Account, per verificare la conferma della disponibilità dell'avviso di conservazione dei documenti. Successivamente, entrambi i coniugi devono portarlo in azienda per essere firmato e sigillato.

9. Eseguire entrambi i coniugi la consegna dell'avviso al notaio quando viene determinato il giorno per la firma dell'atto e chiudere il processo del credito concesso.

CONTINUA A LEGGERE: