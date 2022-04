«Il grande salvavita per il Deportivo Cali è la Copa Libertadores»: Faryd Mondragón

Questo martedì 5 aprile, Deportivo Cali e Boca Juniors debutteranno nella data 1 del gruppo E della Conmebol Libertadores Cup 2022.

L'aspettativa di salvare un brutto inizio di stagione per la squadra di Vallecaucano è fissata al debutto casalingo per il campionato continentale contro rivali come Boca Juniors, Corinthians e Always Ready.

L'attuale campione della prima divisione della Colombia non ha potuto battere Deportes Tolima nelle due finali della BetPlay Super League 2022 e dopo 14 partite giocate, penultimo in classifica con 12 punti, e differenza reti di -7, battendo solo il ventesimo in classifica, anche il campione ma nella seconda divisione: Magdalena Union.

L'allenatore della squadra biancorossa, Rafael Dudamel, è consapevole che il suo roster di campioni nella seconda metà del 2021 è stato fortemente disarmato e che il club è il secondo a segnare il minor numero di gol quest'anno (solo 10 a favore), mentre lo hanno fatto possedere la porta 17 volte in un bilancio di tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Per questo motivo, i tifosi del calcio sudamericano si aspettano una partita alla pari contro il Boca Juniors, che la scorsa stagione ha vinto la Copa Argentina di Sebastián Battaglia, ma che non ha potuto mostrare regolarità in campionato o Libertadores con la partecipazione dei colombiani Frank Fabra, Jorman Campuzano , Sebastian Villa e l'ex giocatore Xeneize, Edwin Cardona.

Sulla base delle regolari esibizioni di colombiani e argentini nel programma ESPN F12 Argentina, il giornalista Mariano Closs ha parlato con Faryd Mondragón, ex giocatore del Deportivo Cali e commentatore sportivo, su quale club sia nella forma migliore per la partita Libertadores dato che c'è un corto Cali libro paga per debuttare nel torneo Conmebol.

Mondragón ritiene che l'attuale campagna di Cali abbia sgomento il tifoso di Verdiblanco, ma che i dubbi sulla continuità dell'allenatore venezuelano nascano dalla crisi economica che sta attraversando l'associazione sportiva:

Faryd ritiene inoltre che la partita non abbia un club preferito e che la sua ex squadra abbia abbassato troppo il livello per essere candidata al debutto con la vittoria ma può approfittare delle sensibili sconfitte del Boca Juniors, considerando che ci sono giocatori infortunati e ce ne sono altri sospesi dopo gli incidenti di sicurezza causati il 20 luglio 2021 quando la squadra argentina sarà eliminata negli ottavi di finale nel definizione di rigori prima dell'Atletico Mineiro:

Al momento, è così che il programma delle partite per la squadra dello zucchero è previsto per il resto di aprile per la BetPlay I League 2022 e la Copa Conmebol Libertadores 2022:

Martedì 5 aprile, contro il Boca Juniors (data 1 Copa Libertadores - casa)

Sabato 9 aprile, contro Junior de Barranquilla (data 15 BetPlay League - casa)

Mercoledì 13 aprile, contro i Corinthians (data 2 Copa Libertadores - in trasferta)

Domenica 17 aprile, contro America de Cali (data 16 BetPlay League in trasferta)

Domenica 24 aprile, contro Rionegro Águilas (data 17 BetPlay League - locale)

Giovedì 28 aprile, contro Always Ready (data 3 Copa Libertadores - trasferta)

