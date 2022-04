Il compositore di Vallenato Alberto «Tico» Mercado è stato mandato in prigione con l"accusa di tentato femminicidio

Il secondo tribunale penale ambulante con funzioni di controllo della garanzia di Valledupar ha emesso una misura di assicurazione in un centro penitenziario contro il compositore vallenato Alberto 'Tico' Mercado. Il soggetto è accusato di tentato femminicidio.

Durante l'udienza per l'incriminazione, il compositore non ha accettato le accuse e ha assicurato di essere innocente di ciò di cui è accusato. Vale la pena ricordare che la sua ex compagna romantica Fernanda Ariza Valencia, 26, fa notare per averla colpita duramente e aver cercato di affogarla.

«Non accetto le accuse perché sono innocente», ha detto Alberto 'Tico' Mercado durante l'udienza di accusa citata da Blu Radio.

Va notato che la difesa del cantautore ha impugnato la decisione del giudice di mandare Mercado in prigione, poiché ha assicurato che è eccessivo e che questo caso è per lesioni personali e non per tentato femminicidio come sostenuto dall'accusatore.

Tuttavia, l'ufficio del procuratore generale ha fornito prove come diversi audio, in cui il compositore vallenato intimidisce il suo ex partner romantico. Allo stesso modo, l'organismo investigativo ha l'epicrisi della clinica Cesar, il rapporto forense di Medicina Legale e la denuncia del reato di tentato omicidio, che ha iniziato il procedimento contro il compositore.

È interessante notare che, se è responsabile di ciò di cui è accusato, il cantautore potrebbe pagare una pena fino a più di 40 anni di carcere.

La denuncia presentata da Fernanda Ariza

L'inchiesta è iniziata dopo che Fernanda Ariza ha presentato una denuncia, dopo un incontro definito casuale, tra lei e l'artista, il 13 ottobre 2021, in cui la vittima sostiene di essere stata aggredita violentemente.

Secondo il racconto di Ariza Valencia, non era stata sentimentalmente coinvolta da un anno e mezzo con l'artista, ma continuavano a parlare perché avevano concluso il fidanzamento in buoni rapporti, quindi non vedeva alcun problema che lui partecipasse alla riunione a casa sua.

Poi ha detto che quando tutti i partecipanti hanno lasciato il sito, è rimasta con un amico e Mercado è tornato con la scusa di aver tenuto il portafoglio.

«Cominciò a reclamarmi per alcuni messaggi; in mezzo alla sua rabbia cominciò a impiccarmi dicendo che mi avrebbe ucciso perché se non avessi intenzione di stare con lui non sarei stato con nessuno, perché appartenevo a lui. Sono riuscito a lasciarmi andare e ho preso il mio cellulare per chiamare la polizia, questo lo ha fatto arrabbiare di più e ha iniziato a ficcarmi i pugni sul viso e sulla testa causando lesioni alla regione cervicale, alla bocca, ai denti, al naso e agli occhi; oltre a colpi alla schiena e alle braccia «, ha ricordato Ariza.

Tra i test che la giovane donna ha esposto c'è l'incapacità della medicina legale per 20 giorni e le foto che mostrano i gravi colpi che ha ricevuto al viso e al busto.

CONTINUA A LEGGERE: