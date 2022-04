Hidroituango si prepara a evitare le inondazioni a valle a causa dell'aumento del flusso del fiume Cauca a causa delle piogge

Foto de archivo. Trabajadores participan en la construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS/Luisa González

A seguito dell'allerta di Antioquia sull'aumento del flusso del fiume Cauca, in particolare nei comuni situati a valle della diga di Hidroituango, Empresas Públicas Públicas de Medellín (EPM) ha informato Blu Radio che l'organizzazione sta lavorando per prevenire le inondazioni a valle del megaprogetto idroelettrico.

Secondo EPM alla stazione radio di Bogotá, il Centro di monitoraggio tecnico Hidroituango monitora costantemente il comportamento del fiume, sia a monte che a valle della centrale idroelettrica, al fine di garantirne il funzionamento ottimale e, in caso di emergenza, per poterlo fare decisioni in anticipo e così via. salvaguardare le comunità che vivono nelle vicinanze della diga.

In totale, Empresas Públicas de Medellín ha assicurato a Blu Radio di monitorare più di 3.000 variabili in Hidroituango a causa dell'aumento delle precipitazioni che Ideam prevede di verificarsi nei prossimi mesi nel paese.

«Aprile e maggio sono molto piovosi in gran parte della regione andina. Una raccomandazione molto speciale è che stiamo prendendo le migliori decisioni di prevenzione, cura e monitoraggio intorno alla presenza di questa prima stagione, che è accompagnata dal fenomeno La Niña «, ha affermato il direttore dell'Istituto di idrologia, meteorologia e studi ambientali (IDEAM), Yolanda González.

EPM ha anche dichiarato al quotidiano Portafolio che, al fine di garantire un monitoraggio e un accompagnamento costanti degli abitanti della zona, lavorano fianco a fianco con le agenzie di gestione del rischio di catastrofi di Antioquia e con i consigli comunali.

Nella sua ultima previsione climatica, l'Istituto di Idrologia, Meteorologia e Studi Ambientali (IDEAM) ha riferito che durante il trimestre di aprile, maggio e giugno, a Córdoba, il centro della regione andina e in alcuni settori del Meta, si stima che gli aumenti delle precipitazioni siano tra il 20% e il 30% sopra la media normale.

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche per il resto delle regioni durante il mese di aprile, l'Istituto ha indicato che, per il caso di San Andrés e Providencia, si stima che le precipitazioni aumentino tra il 20% e il 30% sopra la media storica.

«Nella regione caraibica, San Andrés, Providencia e Santa Catalina, è normale che i volumi delle precipitazioni aumentino rispetto a marzo, principalmente a sud di Bolivar e Cesar, nonché sulla Sierra Nevada de Santa Marta «, ha affermato Ideam.

Nel caso della regione del Pacifico e dell'Amazzonia, Ideam prevede precipitazioni prossime alle medie storiche nel mese di aprile.

Per quanto riguarda le previsioni per il mese di marzo, l'Istituto ha annunciato che la regione del Pacifico e la regione amazzonica saranno quelle con il maggior aumento di precipitazioni: tra il 20% e il 30%.





