Hanno salvato due scimmie cappuccine che erano state ingabbiate in un appartamento Reforma nel CDMX

Due scimmie cappuccine sono state salvate martedì pomeriggio in un appartamento situato sul Paseo de la Reforma, a Città del Messico.

Secondo una dichiarazione della Animal Surveillance Brigade del Ministero della Sicurezza dei Cittadini (SSC), i piccoli primati dalla faccia bianca sono stati ingabbiati all'interno di una casa, nel quartiere di Juárez, ufficio del sindaco di Cuauhtémoc.

Dopo aver ricevuto un rapporto, si sono recati nel luogo che, stranamente, era sotto custodia della polizia a causa del seguito da parte di una cartella investigativa dell'ufficio del procuratore generale (FGJ).

Inoltre, uno zootecnista veterinario era incaricato di valutarli e fornire loro le prime cure mediche per essere salvaguardati dall'autorità corrispondente.

(Foto: Twitter/@SSC_CDMX)

Il CSD ha invitato la popolazione a non acquisire illegalmente questo tipo di esemplare e a non commettere abusi sugli animali, poiché hanno bisogno di cure speciali e vivono in condizioni adeguate.





Ulteriori informazioni in fase di sviluppo.