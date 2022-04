Gli Stati Uniti hanno avvertito Pyongyang che ci saranno «conseguenze» per i suoi lanci di missili

Foto publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) muestra a la Academia de Ciencias de la Defensa de la República Popular Democrática de Corea probando un nuevo tipo de misil balístico submarino lanzado en un lugar no revelado el 19 de octubre de 2021. EFE/EPA/KCNA

Mercoledì gli Stati Uniti hanno avvertito la Corea del Nord che il suo programma di lancio missilistico avrà «conseguenze», anche se allo stesso tempo hanno contattato Pyongyang per «dialogare» e hanno espresso la volontà di ascoltare le sue «preoccupazioni».

Secondo il governo di Joe Biden, quest'anno Pyongyang ha effettuato 13 lanci, tre dei quali erano missili balistici intercontinentali, con una lunga autonomia di oltre 5.500 chilometri.

Un alto funzionario dell'amministrazione ha spiegato in una telefonata con i giornalisti che sospetta che la Corea del Nord stia organizzando «nuove provocazioni» per questo mese e ha dichiarato che Washington si sta «preparando» per questo in coordinamento con i suoi partner a Seoul e Tokyo.

El dictador norcoreano Kim Jong-un

«Tutte le nostre azioni sono volte a far capire alla Corea del Nord che la sua escalation ha conseguenze e che la comunità internazionale non accetterà mai il suo programma di sviluppo delle armi come normale», ha detto.

La stessa fonte ha ricordato che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha già imposto sanzioni per impedire alla Corea del Nord di accedere alla tecnologia che le consentirebbe di sviluppare il suo programma missilistico.

Il funzionario ha detto a Pyongyang che «l'unica opzione praticabile è il dialogo», che Washington non ha un atteggiamento «ostile» nei confronti della Corea del Nord e che l'amministrazione di Joe Biden è disposta ad «ascoltare le preoccupazioni di Pyongyang».

Personas asisten a una acto de juramento antes del décimo aniversario de la muerte del antiguo líder Kim Jong Il, en Piongyang, Corea del Norte, 16 de diciembre de 2021 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) (KCNA/vía REUTERS) via REUTERS

«Restiamo impegnati sulla via del dialogo e speriamo che i nordcoreani accettino il nostro invito a impegnarsi in un dialogo serio e ininterrotto per far avanzare obiettivi condivisi, tra cui la denuclearizzazione della penisola coreana», ha detto.

Da parte loro, l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, e il suo omologo sudcoreano, Noh Kyu-duk, hanno discusso dell'ultimo test ICBM di Pyongyang e degli sforzi di Washington per continuare a cercare un dialogo serio e sostenuto con la Corea del Nord.

Sung Kim ha sottolineato «il forte impegno dell'America per la sicurezza della Repubblica di Corea, pur ribadendo che gli Stati Uniti continuano a cercare un dialogo serio e sostenuto con la Corea del Nord», ha spiegato in una nota il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price.

A questo proposito, Kim ha sottolineato l'importanza di «uno stretto coordinamento bilaterale con la Repubblica di Corea e altri alleati e partner» per far avanzare l'obiettivo comune della completa «denuclearizzazione della penisola coreana».

«Entrambi hanno condannato il lancio di missili balistici intercontinentali da parte della Repubblica Democratica Popolare di Corea il 24 marzo, che è stato solo l'ultimo di una serie di lanci sempre più agghiaccianti della Corea del Nord quest'anno. Hanno anche ribadito l'importanza di una risposta forte e unificata a queste azioni di escalation «, afferma la dichiarazione.

Misiles de Corea del Norte

Gli Stati Uniti hanno tentato il 25 marzo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di inasprire le sanzioni contro la Corea del Nord, ma Russia e Cina si sono opposte e hanno insistito per ridurre le punizioni per stimolare i negoziati con Pyongyang.

A questo proposito, il funzionario americano ha invitato Mosca e Pechino a lavorare con gli Stati Uniti per «inviare un messaggio chiaro» che i lanci della Corea del Nord sono «inaccettabili».

Ha sottolineato in particolare che la Cina, alleata di Pyongyang, condivide «l'interesse a mantenere la stabilità nella penisola coreana».

Con informazioni fornite da EFE

Continua a leggere: