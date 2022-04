Bere fino a 3 tazze di caffè al giorno riduce il rischio di eventi cardiovascolari e morte

A cup of coffee bean with rubber heart and coffee bean as heart pulse

Per anni, il caffè è stato elencato come il colpevole di diversi problemi cardiaci, come le aritmie cardiache. Diversi esperti hanno persino sconsigliato di assumere questa infusione per evitare problemi cardiaci. Tuttavia, studi recenti hanno sottolineato che il consumo prolungato di questa bevanda leggendaria migliorerebbe la qualità della vita dei suoi consumatori. A questo proposito, il dottor Fernando de Valais, cardiologo specializzato in aritmie ed elettrofisiologia, Fondazione Aritmia Alliance Argentina, ha respinto queste affermazioni e ha ricordato i risultati delle ultime ricerche scientifiche.

«Al congresso annuale dell'American College of Cardiology, tenutosi a Washington, il Dr. Peter M. Kistler e colleghi di Melbourne, in Australia, hanno presentato i risultati di un ampio database e hanno concluso che l'assunzione di 2-3 tazze di caffè al giorno diminuisce dall'8 al 15%, in 10 anni, il rischio di morte ed eventi cardiovascolari, senza aumentare l'incidenza di aritmie », ha detto lo specialista in dialogo con Infobae.

Secondo alcune stime, la fibrillazione atriale (FA), la più comune tra le aritmie cardiache clinicamente importanti, colpisce circa 33,5 milioni di persone in tutto il mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha anche affermato che le malattie cardiovascolari, comprese le aritmie, sono la principale causa di morte in tutto il mondo, con circa 17,7 milioni di persone che muoiono per questa causa nel 2015

«Il ruolo causale di determinate condizioni o abitudini in relazione alle aritmie è molto chiaro, ma non ci sono prove scientifiche sufficienti quando si tratta di caffè», ha affermato de Valais. A questo proposito, l'esperto ha affermato che «tra i diversi componenti dei chicchi di caffè, il più noto è la caffeina, con azione stimolante sul sistema nervoso centrale, sul cuore e sull'intero sistema cardiovascolare», motivo per cui «il caffè tende ad essere associato ad un aumentato rischio di soffrire di cuore malattia e, persino, aritmie (che possono essere sopraventricolari - come la fibrillazione atriale, che è la più comune - o ventricolare).»

Le aritmie cardiache si verificano quando il cuore registra un battito cardiaco irregolare e si verifica quando gli impulsi elettrici che guidano il battito cardiaco non funzionano correttamente, quindi potrebbero battere troppo velocemente (tachicardia), o lento (bradicardia) o irregolare. « Sulla base di esperienze prevalentemente aneddotiche, l'80% dei medici nel mondo occidentale riferisce la marcata riduzione o soppressione totale del caffè nei loro pazienti con palpitazioni o aritmie », ha detto de Valais.

Allo stesso tempo, ha ricordato un'altra ricerca i cui risultati sono stati recentemente diffusi. Lo studio del Dr. Eun-Jeong Kim e colleghi (pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine nel 2021) ha valutato 386.258 persone per una media di 4,5 anni. Lo studio ha rilevato che i volontari, con un'età media di 56 anni, hanno ridotto l'incidenza di diverse aritmie del 3% dopo ogni dose aggiuntiva di caffè, «indipendentemente dalle condizioni dei partecipanti di metabolizzatori lenti o veloci».

Inoltre, il cardiologo specializzato in aritmie ed elettrofisiologia, Fundación Aritmia Alliance Argentina, ha assicurato che la metodologia statistica dello studio «ha permesso di escludere elementi che potrebbero confondere come il consumo di alcol, il fumo, il livello di istruzione raggiunto e fisico attività». Pur osservando: «In uno studio basato sull'integrazione delle informazioni provenienti da 6 studi clinici con 228.465 partecipanti (ciò che è noto come «meta-analisi»), Min Cheng e colleghi hanno riscontrato un'ulteriore riduzione del 6% nell'insorgenza di fibrillazione atriale per 30 mg di caffeina al giorno», questa patologia è la» più frequente aritmia sostenuta e causa almeno 1 su 4 o 5 colpi».

Vale la pena notare che un consumo moderato di caffè è considerato, secondo i dati degli studi osservazionali, « tra una e 3 tazze al giorno, che equivale a un massimo di 270 mg di caffeina », ha detto l'esperto.

In quel tono, de Valais ha elencato le quantità di caffè e la sua conseguente relazione con la caffeina che contengono:

- La quantità di caffeina in una tazza di caffè (150 ml) è di 90 milligrammi.

- La quantità di caffeina in una tazza di caffè decaffeinato (150 ml) è di 3 milligrammi.

- La quantità di caffeina in una tazza di tè raggiunge i 40 milligrammi.

- La quantità di caffeina contenuta in una lattina di bevanda a base di cola (330 millilitri) è di 40 milligrammi.

«Va notato che, a parità di peso, il tè contiene più caffeina del caffè, ma, in generale, si usa meno tè per preparare una tazza e, inoltre, dipende dal tempo in cui viene immerso nell'acqua calda », ha detto l'esperto. Infine, ha chiarito: «In singoli casi, dove esiste una chiara associazione temporale tra l'insorgenza di aritmie e l'assunzione di caffè, il caffè dovrebbe essere evitato», aggiungendo: «Sebbene gli studi osservazionali abbiano aspetti discutibili e non debbano essere usati per comprovare comportamenti, sembrano mostrano che non ci sono prove sufficienti per controindicare il consumo di caffè allo scopo di prevenire le aritmie cardiache nella popolazione generale». «In breve, questa è un'ottima notizia per chi ama il caffè», ha concluso l'esperto della Fondazione Aritmia Alliance Argentina (www.corazonada.org)

