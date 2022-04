Quanto devi pulire dopo un caso di covid-19 a casa?

ILUSTRACIÓN - ¿Deberían desinfectarse las superficies tocadas frecuentemente por todos en la casa? Foto: Christin Klose/dpa

Il miglior consiglio per quando un membro della famiglia che vive nella stessa casa si ammala di coronavirus è quello di isolarsi in una stanza e rispettare le distanze e indossare una mascherina nel caso in cui debba uscire. Ma cosa succede una volta che si è ripreso? Si parla molto della necessità di pulire l'intera casa dall'alto verso il basso e di strofinare tutte le superfici dopo un'infezione da covid-19. Cosa ne pensano gli esperti? Le opinioni sono divergenti . Il Centro federale per l'educazione alla salute (BZgA) in Germania consiglia di pulire quotidianamente le superfici toccate di frequente come chiavi della luce, maniglie delle porte o telefoni cellulari con il solito detergente. Il coronavirus si trasmette principalmente attraverso l'aria, osserva il BZgA. Ma le particelle che contengono virus, come quelle rilasciate quando si tossisce, si starnutisce o si parla, possono rimanere sulle superfici, soprattutto se erano vicine alla persona malata, dice. Peter Walger, dell'Associazione tedesca per l'igiene ospedaliera, valuta questo rischio in modo diverso. A suo avviso è «assolutamente inutile» strofinare l'intera casa dall'alto verso il basso e disinfettare tutte le superfici dopo un'infezione da covid-19 nell'abitazione. «Nessuna infezione viene trasmessa attraverso questa via», afferma questo infettivologo. «La trasmissione del virus SARS-CoV-2 avviene principalmente attraverso la respirazione», spiega. «Il luogo di ingresso dei virus è l'area della bocca, del naso e della gola. E non abbiamo quasi alcuna indicazione di una via di trasmissione indiretta rilevante attraverso una superficie inanimata», dice. Dovresti toccare il muco nasale estraneo Un'eccezione è se entri in contatto con le cosiddette secrezioni respiratorie. «Cioè, se qualcuno tossisce, tocchi con le mani dove quella persona ha tossito e poi tocchi con le mani la propria mucosa nell'area della bocca, del naso o della gola», spiega Walger. «Ma quando tocchiamo una scarica chiaramente visibile dalla tosse o dallo sputo di qualcun altro? Non lo facciamo più solo per ragioni estetiche». E se non siete sicuri, lavarsi le mani con acqua e sapone aiuta sempre. Le famiglie con bambini piccoli alzeranno la mano a questo punto. Ed è che neonati e bambini piccoli sbavano e non possono soffiarsi il naso da soli. In questi casi, tuttavia, Walger non consiglia ulteriori misure di cura, oltre al frequente lavaggio delle mani. Durante un'infezione dovresti mantenere le distanze, nel miglior modo possibile, e se non puoi, da adulto indossare una maschera e lavarti spesso le mani. In generale, i disinfettanti non sono necessari Anche in bagno il rischio di infezione è limitato, almeno se il lavandino viene utilizzato uno dopo l'altro durante un'infezione nell'abitazione. «E se risciacqui bene e pulisci normalmente dove ti lavi, sputi e ti soffi il naso», dice Walger. Il medico aggiunge: «Anche in questo caso non c'è motivo di disinfettare le superfici». Su questo punto, entrambe le istituzioni consultate concordano. Né il BZgA generalmente consiglia di disinfettare le maniglie delle porte, i rubinetti della luce, le coperture del bagno e altre superfici della casa. Esistono eccezioni, ad esempio, per proteggere le persone dai gruppi a rischio. Gli esperti hanno ancora opinioni divergenti riguardo alla biancheria da letto, che di notte assorbe il sudore e la saliva. Per Walger, non è necessario alcun trattamento igienico speciale durante e dopo l'infezione. Il BZgA consiglia di mettere insieme i vestiti di una persona malata in uno spazio separato, non toccarli direttamente e non scuoterli. Asciugamani e biancheria da letto, consiglia, devono essere lavati almeno 60 gradi e asciugati bene. dpa