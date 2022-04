Morgan Freeman ospiterà la nuova serie di documentari «Great Escapes»

Otto grandi fughe dalle prigioni più sicure del mondo. Ogni caso avrà la narrazione di Morgan Freeman, l'ospite del ciclo.

Con la straordinaria voce di Morgan Freeman, la serie Great Escapes... presenta otto casse nella sua prima stagione. Da Alcatraz, Dannemora, El Chapo Guzman e Pittsburgh Six, la serie ricrea in dettaglio l'ambientazione, la portata e lo sviluppo delle fughe di notizie, ma anche parte delle loro conseguenze. Basato sulla tecnologia Unreal Engine, la costruzione di ogni caso è stata realizzata con il materiale audiovisivo esistente più le testimonianze dei testimoni.

Il pluripremiato e amato attore ha vissuto esperienze carcerarie sia nella finzione che nella realtà. Per la prima, ha recitato in The Shawshank Redemption, dove il personaggio di Freeman aiuta il protagonista del film a fuggire. Nella vita reale, l'attore ha avuto una breve permanenza in prigione durante il suo periodo nell'Air Force in un chiaro malinteso. Ora presenta la serie di documentari che ricostruisce i casi di fuga più ricordati.

Il vantaggio di questa serie, a differenza dei molti altri documentari che trattano questi casi, è che Great Escapes with Morgan Freeman presenta ricreazioni realizzate attraverso il software chiamato Unreal Engine che si basa su immagini storiche per dargli un realismo ancora maggiore, mappe di vie di fuga e inseguimenti sul famose fughe di notizie di Alcatraz, Dannemora, Pittsburgh State Penitentiary e altri. Il motore grafico, oltre ad essere utilizzato nei titoli più importanti dell'industria dei videogiochi, è stato recentemente utilizzato anche nella ricostruzione dei personaggi di Star Wars sia nelle loro serie, film e altri titoli nell'industria cinematografica.

Questa nuova tecnologia mette lo spettatore all'interno delle carceri ricostruendole utilizzando la CGI, generando immagini fotorealistiche ed esperienze immersive. Da questo progresso si possono ricostruire celle, condotti di ventilazione, tunnel e muri delle prigioni per mettere lo spettatore nella prigione in modo che possa vedere la fuga dal punto di vista delle persone che stavano scavando o pianificando la loro uscita dalle carceri.

«In Great Escapes hai un'idea di quanto le persone dedite, coraggiose e intraprendenti possano essere in situazioni disperate. Una volta che inizi a guardare, ti coinvolgi. Il mistero è se lo faranno, se possono davvero farlo. Perché è un tentativo quasi impossibile», ha detto Morgan Freeman, candidato all'Oscar nel 1994 per uno dei suoi ruoli più memorabili, quello dello stagista Ellis Redding nel classico Dreams of Freedom. Ha anche aggiunto: «Ti darò passo dopo passo i dettagli di ciò che hai fatto di momento in momento quasi, giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, anno per anno. Uscire da una prigione di massima sicurezza è probabilmente uno dei tentativi più audaci che gli umani possano permettersi. Questa è probabilmente una delle cose più affascinanti della natura umana che rinchiudiamo nelle carceri».

Il primo episodio di questa serie che History andrà in onda in America Latina affronterà il caso di Joaquín «El Chapo» Guzmán, il signore della droga messicano che è riuscito a fuggire da due prigioni di massima sicurezza. La prima fuga da El Chapo è stata nel 2001. Il secondo prenderà il caso di Alcatraz e ricorda un tentativo di fuga del 1962 da quella che era considerata la prigione tecnologicamente più sicura degli Stati Uniti. Il terzo segue la prigione di Dannemora, dove due uomini con l'ergastolo hanno usato l'intelligenza ingegneristica e la manipolazione psicologica di diversi dipendenti del carcere per fuggire dal carcere.

Great Escapes with Morgan Freeman debutta il primo episodio sabato 9 aprile in Argentina e domenica 10 in Colombia, mentre in Messico ogni lunedì su Canal History and History Play.

