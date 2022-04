Il famigerato criminale dietro la corsa alla droga «El Pozolero del Teo», che ha diluito più di 300 persone

Nel mondo criminale, ci sono leggende che sono diventate famose in tutto il mondo a causa della crudeltà dietro cui si nascondono, o molto raramente a causa dell'eroismo o dei doni della gentilezza e della lotta dietro di essa.

C'è una storia di crudeltà inimmaginabile quella anche a vari narcocorridos come quello composto ed eseguito da Tito Torbellino chiamato El Pozolero del Teo, dove è ritratta la vita di Santiago Meza, che obbedì alle commissioni di un ex luogotenente dell'Arellano Felix, a Tijuana.

È un set narrativo con fisarmoniche e percussioni nel semplice stile della Norteño Banda, che nel corso della sua carriera si è dedicato al perfezionamento di Tito Torbellino, che sarebbe stato ucciso dal traffico di droga.

Il testo racconta una delle tante avventure al fianco dei suoi capi, che a quanto pare hanno condotto un checkpoint e un arresto di grande importanza, in cui El Jefe 3 Letras (Teo) e il suo compadre La Perra sono stati coinvolti, combattendo colpi con le autorità.

Tito Torbellino, el cantante que supuestamente predijo su muerte en un narcocorrido (Foto: Facebook / Tito & Su Torbellino)

Teodoro García Simental, El Teo, era un ex luogotenente dell'Arellano Felix che finì per separarsi da loro, era anche il santo patrono di Santiago Meza, uno dei criminali più sadici degli ultimi tempi, soprannominato dal suo modus operandi come El Pozolero, che ha rivoluzionato i metodi di scomparsa con i suoi famosi e temuti atti di dissoluzione dei cadaveri.

Santiago Meza López è stato arrestato nel 2009 nella città di confine di Tijuana, dove era impegnato in opere murarie, ma era solo una facciata, in realtà era un raro criminale.

Al momento della loro assicurazione, insieme a quella di altri criminali, erano assicurati una mitragliatrice calibro .9mm, modello MP5, una carabina calibro 5,56 mm modello ZM4, fucile calibro.308, modello HK-91, un fucile calibro 0.5, fucile modello 82A1, 2 granate offensive e cartucce utili, pure come veicoli Jeep Comander, Toyota Tundra e Toyota Camry.

Durante la detención del Pozolero fueron aseguradas armas, cartuchos, granadas y automóviles FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

Il sentiero è stato trovato dall'Association United for the Disappeared in Baja California, che si trova sulla terra conosciuta come La Gallera, una gigantesca tomba clandestina che conteneva tra 14.000 e 15.000 resti umani, molti dei quali forniti da Meza.

È stato uno degli assassini della stessa gente di Teo a raccomandare di continuare la ricerca in quella zona, fino a quando non hanno trovato 7.000 frammenti umani con segni di tentativo di dissoluzione e fino a 2.000 denti.

Il compito del Pozolero era quello di ricevere nel suo laboratorio segreto, dove aveva i tamburi pieni di soda caustica, i corpi dei nemici dei suoi capi e lasciarli nella sostanza fino a quando non fossero completamente diluiti. In cambio, ha ricevuto 600 dollari per corpo.

Sebbene il suo metodo potesse sembrare, a prima impressione, un po 'brutale, grottesco e quindi, senza una pianificazione preventiva, o «on the ride», la verità è che Meza aveva la sua ricetta nella preparazione della sostanza che usava. Non è stato un improvvisato.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó a Santiago Meza López, El Pozolero, El Chago o El Chaguito, encargado de desaparecer los cuerpos de los ejecutados por la facción del cártel de Tijuana que lidera Teodoro García Simental, alias El Teo. FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

Il soprannome El Pozolero è stato dato grazie al suo metodo: una vasca da 200 litri che riempiva metà d'acqua, quindi svuotava due sacchi di soda caustica e infine scaricava i corpi squartati.

Quella miscela è rimasta per almeno 8 ore a fuoco vivo fino a quando non si è finalmente bollita e si è disintegrata quasi completamente. C'erano parti del corpo che non bruciavano, come denti, unghie o piccoli pezzi di osso, che alla fine gettò in una terra desolata, li bruciò con benzina e li seppellì.

Questo metodo, ha riferito Meza, gli è stato insegnato da Efraín Pérez, un ex membro del cartello Arellano Felix e uno dei trafficanti di droga più pericolosi degli ultimi tempi. È in carcere negli Stati Uniti con una condanna a 26 anni.

Al momento della sua cattura, è comparso davanti alle autorità nazionali, che, ha detto, hanno sciolto poco più di 300 corpi per ordine di Teo, che prima ha lavorato per il cartello Arellano Felix e in seguito si è separato. Si stima che in realtà fossero 650 in 9 anni.

El Pozolero fue condenado a 10 años de cárteles, mismos que se cumplen este 2022 y podría salir libre en abril FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

El Pozolero è stato condannato a 10 anni di carcere per i crimini di criminalità organizzata, associazione criminale e sepoltura clandestina; il suo tempo sarà completato quest'anno 2022 e potrebbe essere rilasciato per tutto il mese di aprile.

Tito Torbellino non è l'unico messicano del nord che si è distinto per aver cantato una canzone epico-lirica al criminale sopra descritto. La band Explosión Norteña ha fatto lo stesso con la canzone El Cocinero, così come il pezzo Santiago Meza di Fidel Rueda.

