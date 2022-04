Estiwar G è stato quello che ha flirtato, questa volta da Natalia in «MasterChef Celebrity»: «È mio, Carolina non c'è più»

Domenica scorsa, gli spettatori di «MasterChef Celebrity» hanno visto la «rinascita» di Tatán Mejía in cucina grazie a un piatto a base di patate, e nonostante in quel test non abbiano dato al vincitore una spilla immunitaria, il motociclista ha avuto diversi vantaggi che ha usato nella sfida per le coppie giustiziato lunedì sera.

La punizione per i perdenti? Grembiuli neri, e in quell'ordine di idee, tutti avevano pressioni su di loro nel test che aveva il formaggio come ingrediente principale. Sette diversi tipi di formaggio sono stati i protagonisti e ognuno di loro ha dovuto preparare un piatto diverso.

Tatán era responsabile delle armi per le coppie, così Natalia Ramírez fu lasciata con Estiwar G (entrambi dovevano fare una bistecca al pepe con formaggio affumicato; Corozo con Aida Bossa (facevano un papillote di pesce con formaggio blu); Manuela e Aco Pérez (tortino con camembert); Aida Morales doveva cucinare accanto a Chicho Arias e hanno dovuto fare una fonduta con formaggio brie; Isabella con Carlos (che ha preparato una zuppa di cipolle con formaggio groviera); Christina con Pamela (cestino di pasta sfoglia con stallone) e Ramiro con Tatán, che ha preparato un panino con maiale e formaggio sopó.

Ognuno ha avuto tempi diversi, perché lo suonavano in una specie di «Jenga»; Carlos ha abbattuto la torre, facendo, ad esempio, Manuela e Aco hanno solo 35 minuti per preparare il loro piatto, che era uno dei più complessi. Inoltre, ogni coppia ha iniziato a cucinare in momenti diversi, ma Ramiro e Tatán hanno iniziato (questo è stato uno dei vantaggi dell'atleta), ma durante la sfida hanno avuto diversi inconvenienti, soprattutto con la gestione del formaggio e la preparazione della salsa.

Dopo i tempi di cottura, tutti sono stati chiamati al leggio per essere valutati; Estiwar G e Natalia sono stati i primi. Insieme hanno chiamato il loro piatto «Serenata nel patio Bonito», e sebbene la carne fosse nel posto preferito dagli chef (medio), Chris Carpentier ha rimproverato il colore del piatto che usavano per assemblare la carne. Jorge Rausch, da parte sua, ha applaudito il gusto delle proteine.

Dopo gli applausi, Natalia ha colto l'occasione per flirtare con l'influencer: «È mia, Carolina -Gómez- se n'è andata», poiché va detto che ha approfittato quando era un partner del recentemente eliminato per sedurla con le sue note di quartiere.

Un'altra coppia eccezionale è stata Carlos e Isabella, che hanno avuto il difficile compito di ricreare una zuppa di cipolle gratinate, lo stesso piatto che ha eliminato Ana María Estupiñán nella stagione precedente. Tuttavia, non avevano paura di quel precedente e hanno reso quello che è stato, secondo Carpentier, nel miglior piatto del suo genere nella competizione.

La pareja tenía la difícil tarea de hacer una sopa de cebolla en la prueba por parejas FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

Aco e Manuela, che hanno preso i grembiuli neri alla fine del test, hanno preparato una tortina che, nonostante il suo buon gusto, era rimasta cruda. Nicholas li ha difesi, perché il tempo non era un fattore a loro favore, ma con tutto ciò, la «tortina di pere Camembert» è stata scelta come la preparazione meno buona.

Al contrario, Aida Bossa e Corozo hanno sorpreso gli chef con un papillote che è stato battezzato dal trovatore come «Piatto politico» perché aveva la spigola. Il termine era perfetto secondo il cileno e Nicolás diceva che le verdure avevano un buon sapore anche se non erano saltate. Entrambi sono stati i punti salienti della sfida.

Infine, Tatán Mejía e Ramiro, che avevano il piatto più semplice, ricevettero più rimproveri che adulazioni, perché il panino di maiale che preparavano era asciutto. Inoltre, Carpentier ha spiegato che le verdure dovrebbero essere bagnate con il condimento. La carne, d'altra parte, era la parte migliore di quella preparazione.

