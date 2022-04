Dopo il suo grave incidente, Tiger Woods ha annunciato che ha intenzione di giocare all'Augusta Masters

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 4, 2022 Tiger Woods of the U.S. on the 9th green during a practice round REUTERS/Mike Blake

Tiger Woods ha in programma di competere questa settimana all'Augusta Masters, che sarebbe un nuovo straordinario ritorno allo sport dell'astro del golf, appena 13 mesi dopo aver subito gravi ferite alla gamba destra in un incidente stradale.

«In questo momento mi sento come se stessi per giocare», ha detto in una conferenza stampa all'Augusta National Golf Club (Stato della Georgia), dove si allena da una settimana per cercare di giocare il primo Grande Slam della stagione. «Non ho scrupoli su cosa posso fare quando si tratta di golf. Camminare è la parte difficile», ha rivelato.

Il 15 volte campione del Grande Slam ha in programma di giocare un round di prove a nove buche mercoledì e prenderà una decisione finale dopo aver visto il suo corpo riprendersi da quello sforzo. «Si tratta di come il mio corpo si riprenderà e di cosa il mio corpo può fare il giorno dopo», ha spiegato dopo aver giocato round di pratica a nove buche negli ultimi due giorni.

Woods ha detto che sente di poter vincere un sesto titolo Masters per eguagliare il record di tutti i tempi detenuto da Jack Nicklaus nonostante non abbia giocato dal Masters 2020, giocato nel novembre dello stesso anno a causa del covid-19.

Vale la pena ricordare che il giocatore di golf di 46 anni è stato ricoverato in ospedale per settimane e non è stato in grado di camminare per mesi dopo un incidente stradale febbraio 2021. In seguito ha detto di essere stato fortunato ad essere sopravvissuto e ad essere scappato con entrambe le gambe: «Quella è stata una strada difficile. Per dire che sarei stato qui a giocare... L'avrei detto molto improbabile».

Ora, il suo piano è fare la sua 24esima apertura al Masters. La star dello sport nordamericano ha messo alla prova la sua capacità di percorrere la pista di montagna la scorsa settimana, e ha annunciato che era possibile un ritorno epico. Domenica aveva twittato che sarebbe stata una «decisione in tempo di gioco» se avrebbe giocato o meno questa settimana.

Woods si è messo alla prova con turni di prove domenica e lunedì, quest'ultimo davanti a migliaia di fan che lo hanno sostenuto nella prima sessione di spettatori completi all'Augusta National dal 2019, quando ha vinto un incredibile titolo per completare un recupero da un intervento di fusione spinale.

Durante questa settimana, diversi giocatori di golf hanno espresso il loro punto di vista su quello che potrebbe essere il ritorno della grande star. «Stava bene camminando», ha detto il vincitore del Masters 1992 Fred Couples, dopo aver condiviso con lui nove buche. «Non ha sbagliato molti colpi, ha guidato molto bene... questo ragazzo è semplicemente irreale».

L'australiano Cameron Davis, che domenica ha giocato le ultime cinque buche con Woods in un round di prove, ha dichiarato: «Ero ancora un po' lento a scalare un paio di colline sulle buche 17 e 18. Sta colpendo bene. Colpisce abbastanza lontano da giocare le buche nel modo in cui devi giocarle. Non vedo alcun motivo per cui non posso accumulare round qui».

L'apertura di Woods al primo turno di giovedì sarebbe uno dei ritorni di infortunio più sorprendenti nella storia di questo sport, poiché il cinque volte campione del Masters non gioca ufficialmente da quando ha difeso il suo titolo al Masters 2020. «Sta facendo i colpi che devi fare», ha detto Davis. «Stavo giocando bene. Sembrava tutto abbastanza solido. Sarà bello vederti qui se deciderai di giocare giovedì».

Da parte sua, il quattro volte vincitore di un major, il suo connazionale Brooks Koepka, che cercherà la sua prima giacca verde, ha dichiarato: «Sono felice che abbia un aspetto più sano e in grado di giocare a golf. Ne abbiamo bisogno, il gioco ne ha bisogno, tutti ne hanno bisogno, i tifosi ne hanno bisogno».

