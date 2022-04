Atlas ha rinnovato il contratto di Camilo Vargas, il «supereroe» colombiano dell'arco rosso-nero

Essendo stato un giocatore indispensabile nella rosa dell'allenatore argentino Diego Cocca durante la stagione 2021 della Liga MX, l'Atlante di Guadalajara ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto del portiere colombiano Camilo Vargas, che è stato recentemente incoronato campione della prima divisione del calcio messicano dopo 70 anni di siccità.

Il portiere di Bogotá, uscito dalle divisioni inferiori dell'Independiente Santa Fe nel 2007, è arrivato all'Atlas nel luglio 2019 e il suo ultimo rinnovo era stato nell'ottobre 2020 in un contratto firmato fino al giugno 2024.

Tuttavia, all'età di 33 anni, anche il portiere della nazionale colombiana ha ricevuto calde notizie dalla squadra rojinegro nella notte di lunedì 4 aprile, quando la sua proroga del contratto è stata annunciata per altri due anni, cioè fino a giugno 2026.

Con una figura da supereroe, gli Zorros hanno elogiato il lavoro di Vargas Gil, il cui unico titolo internazionale è quello vinto l'anno scorso nel torneo di apertura 2021 contro il club di León. Questo è stato l'annuncio di La Furia sui loro social network:

Rojinegro hasta 2026, el mensaje de Atlas al arquero bogotano Camilo Vargas / (Instagram: atlasfc)

Il club messicano riconosce che il portiere di Bogotà è un idolo per i tifosi dopo aver salvato ripetutamente la sua squadra in fasi decisive. Proprio per questo motivo, il consiglio di amministrazione ha voluto rendergli omaggio con un video che raccoglie le sue migliori interpretazioni, così come le testimonianze durante e dopo il secondo titolo di Atlas League della sua storia. Così è stato esaltato l'ex portiere di Argentinos Juniors, Atlético Nacional e Deportivo Cali:

Il portiere colombiano ha rinnovato il suo contratto per altri due anni con la squadra rojinegro, che lo considera un leader e un eroe dopo l'ultimo titolo vinto nel campionato messicano/ (Instagram: atlasfc)

Non c'è dubbio che nella memoria dei tifosi e nella gestione di Atlas c'era un piacevole ricordo delle loro brillanti parate e della celebrazione di un campionato in Messico davanti alla sua gente. Con l'aiuto del suo connazionale, Julián Quiñones, Atlas prevede di avere una prestazione simile alla scorsa stagione, in cui si è qualificato per la postseason e ha superato Monterrey, Pumas UNAM e León con superiorità, dopo essersi classificato secondo in all-for-all con 29 punti.

È così che la squadra di Guadalajara ha governato il soggiorno di Camilo per almeno altri quattro anni:

Vargas si è affermato come uno dei migliori portieri della Liga MX nelle ultime stagioni, essendo stato premiato come MVP del Torneo Apertura 2021, oltre a vincere il secondo titolo della sua storia dalla squadra del Rojinegro il 12 dicembre sul campo dello stadio Jalisco.

Camilo Vargas è un elemento chiave nello schema di Diego Cocca, in quanto aggiunge quattro impegni senza ricevere gol. Il portiere colombiano accumula 34 partite mantenendo il suo gol senza reti, oltre ad essere un fattore importante nel titolo della Liga MX vinto nell'Apertura 2021.

Insieme al Monterrey, Atlas è la squadra che ha subito il minor numero di gol nel 2022 Liga MX Clausura Tournament, con solo nove gol subiti.

Los Zorros occupa il quinto posto nell'attuale campionato con 19 punti ottenuti in 12 partite giocate finora, oltre a registrare un record di 13 gol convertiti in cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. La sua prossima sfida sarà in casa contro il Necaxa giovedì 7 aprile alle 21:00 ora colombiana per la 13esima data del campionato locale.

CONTINUA A LEGGERE: