Tre agenti di polizia sono stati accusati della morte di diversi civili durante i giorni dello sciopero nazionale a Cali

Nelle scorse ore un procuratore della Direzione specializzata contro le violazioni dei diritti umani ha presentato l'accusa contro tre poliziotti, implicati nella morte di sei civili durante le manifestazioni dello sciopero nazionale a Cali. Allo stesso modo, secondo quanto riferito, la divisa era responsabile di alcuni casi di lesioni personali.

Uno di quelli citati è il colonnello Edgar Vega Gómez, che all'epoca era il comandante operativo della polizia metropolitana di Cali. Inoltre, era stato nominato capo del servizio e «il responsabile di guidare le azioni dei suoi subordinati per ristabilire l'ordine».

Secondo il rapporto del procuratore, Vega Gómez non avrebbe adottato misure correttive per evitare che si verificassero eccessi da parte delle forze pubbliche, e quindi avrebbe messo in pericolo l'integrità dei civili che hanno partecipato ai giorni delle manifestazioni. Ora il colonnello dovrà rispondere dei crimini di omicidio aggravato e lesioni personali.

Inoltre, era coinvolto anche il tenente Néstor Fabio Mancilla, che era a capo di uomini del Gruppo Operazioni Speciali (GOES) che avrebbero sparato a manifestanti e cittadini fuori dalle marce. Gli attacchi sono avvenuti in due diversi eventi: il primo il 30 aprile, nel quartiere El Diamante; e il secondo, nella notte del 3 maggio, più precisamente nel quartiere di Siloé.

«L'ufficiale avrebbe fallito nel dovere di dirigere e controllare le truppe della sua unità, e non è riuscito a prendere le misure necessarie per evitare ulteriori vittime. La nota indica che sarebbe responsabile dei reati di omicidio aggravato e lesioni personali», ha spiegato la Procura dalle indagini.

Infine, appare il poliziotto Wilson Orlando Esparragoza. A seguito del materiale probatorio e delle prove tecniche, è stato responsabile del lancio del proiettile che ha causato la morte di un giovane che ha partecipato alle mobilitazioni di fronte al CAI Villa del Sur, settore di Puerto Rellena, nel pomeriggio del 28 aprile 2021.

Le inchieste suggeriscono che, a quanto pare, l'uomo in uniforme ha sparato la sua arma di equipaggiamento contro il manifestante mentre era «indifeso», non rappresentando così alcun pericolo per gli altri. «Le azioni del funzionario sarebbero state sproporzionate e avrebbero violato i principi che devono accompagnare coloro che salvaguardano l'ordine. In questo senso, l'accusa è per il reato di omicidio aggravato», ha concluso il rapporto delle autorità.

Manifestantes se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las protestas en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo EFE

Per quanto riguarda i danni causati durante i giorni dello sciopero nazionale, l'ufficio del sindaco di Cali ha ordinato, con un decreto emesso il 1 aprile, che il monumento di Sebastián de Belalcázar, situato a nord-ovest della capitale di Vallecaucana, fosse reinstallato.

Ricordiamoci che la statua è stata abbattuta dall'indigeno Misak l'anno scorso in segno di protesta contro la riforma fiscale. La nuova scultura deve essere eretta, anche se ci sono diversi detrattori all'imposizione di essa, poiché si configura come simbolo storico per la città perché è il suo conquistatore.

Secondo il decreto, i segretariati di Sicurezza e Giustizia, Finanza, Infrastrutture, Cultura e l'Unità amministrativa speciale per la gestione di beni e servizi, saranno responsabili di questo progetto, tuttavia, va notato che questo lavoro avrà importanti modifiche per affermare il posizione delle comunità protestanti.

Allo stesso modo, è stato aperto un concorso pubblico per la presentazione di diverse proposte multiculturali. Questi dovrebbero mettere in evidenza i linguaggi, i valori e l'identità di Caleña per il monumento.

Instalarán nuevamente el monumento de Sebastián de Belalcázar (Colprensa)

