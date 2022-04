'Olé, olé olé olé, Taylor, Taylor', che ha aperto l'emozionante tributo a Taylor Hawkins ai Grammy 2022

Ci sono stati molti protagonisti nel gala del 64° Grammy Awards, ma ce n'era uno che, nonostante non fosse fisicamente alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, si sentiva tra la stragrande maggioranza dei presenti e che non poteva passare inosservato: Oliver Taylor Hawkins.

Il batterista dei Foo Figthers è stato una delle figure da onorare nello spazio in cui l'Accademia coglie l'occasione per rendere un In Memoria a coloro che non sono nel corpo ma che continuano a riempire le anime con la sua musica. Con «There goes my hero» è iniziato l'omaggio al musicista e si è sentito di sfuggita 'Olé, olé olé olé, Taylor, Taylor' che ha scosso migliaia di fan sui social network, a cominciare da Twitter.

