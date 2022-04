La Segura ha rivelato di essere stata ricoverata in ospedale a causa di «avvelenamento da farmaci»

Pochi giorni fa, Natalia Segura è tornata urgentemente in ospedale ei suoi seguaci hanno pensato che fosse una ricaduta nel recupero che stava attraversando un prelievo di biopolimeri, praticato un paio di settimane fa. Anche se c'erano anche quelli che hanno indicato una lesione del midollo spinale che causa dolore cronico, come causa della sua riammissione al centro medico.

Tuttavia, l'influencer di Cali ha deciso di chiarire tutti i dubbi al riguardo e ha rivelato che, contrariamente alle complicazioni di salute che l'hanno afflitta prima, il suo nuovo disagio è dovuto all '"avvelenamento da droghe».

Secondo alcune storie su Instagram che ha pubblicato domenica scorsa, il suo avvelenamento è avvenuto dopo aver indossato un cerotto prescritto da un medico, per curare i suoi dolori.

Come ha sottolineato il creatore del contenuto, la sindrome serotoninergica è una condizione pericolosa per la vita causata da una maggiore attività del sistema nervoso centrale, che è spesso correlata alla droga.

Secondo i manuali MSD, i sintomi possono includere cambiamenti nello stato mentale, ipertermia e iperattività autonomica e neuromuscolare.

Allo stesso modo, la giovane donna di Vallecaucana ha assicurato di essere stata accompagnata da Alexandra Mena, sua madre, e da diversi amici che sono venuti in ospedale in modo che le giornate non durino così a lungo.

La Segura sulla sua nuova ricaduta di salute

Secondo uno dei suoi video su YouTube, tutto è successo diversi anni fa, quando ha chiesto a suo fratello e sua nonna di accompagnarla alla sua auto, che era parcheggiata a pochi isolati di distanza ed è stato lì che le hanno sparato più volte che, secondo la sua versione, ha ricevuto dal suo ex ragazzo allora amante.

Una volta all'interno del veicolo, ha iniziato a urlare quando non riusciva a sentire la parte inferiore del suo corpo, così un vicino l'ha aiutata e l'ha portata in ospedale, dove ha dovuto sottoporsi a due interventi al torace, ma i medici le hanno detto che non avrebbe più camminato e lo ricorda abbastanza in disaccordo perché, per lei, bisognava dare almeno una luce di speranza e dire che, con il lavoro, si poteva recuperare almeno il movimento di «un dito, niente di più».

Nonostante sia durata diversi anni in terapia, La Segura ha avuto diverse sequele rimaste sul suo corpo, perché non può correre o mettere i tacchi, non ha un buon equilibrio, le dà spasticità (i suoi muscoli diventano tesi e fa molto male) e quando fa molto freddo non riesce a muoversi molto bene. Inoltre, gli danno crampi e altri disagi, anche se è grato di poter camminare oggi.

