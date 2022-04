La Corte costituzionale ordina l'adeguamento dei semafori a Ibague per garantire la mobilità dei non vedenti

Entro la fine di luglio di quest'anno, a Ibagué, la capitale di Tolima, l'intera rete semaforica deve avere sistemi audio attivi per garantire i diritti delle persone con disabilità visive. L'ordine è stato emesso dalla Corte costituzionale, che ha analizzato una tutela che ha richiesto la protezione dei diritti di questa popolazione e ha stabilito che entro un periodo inferiore a quattro mesi la rete deve essere adattata.

La tutela a cui ha risposto la Corte costituzionale è stata presentata da quattro persone, due delle quali cieche, e denuncia che il Segretariato di transito di Ibagué non ha rispettato l'installazione e il funzionamento di luci sonore che facilitano la mobilità dei non vedenti.

Il giudice Cristina Pardo, della settima Camera per la revisione della tutela, è stato incaricato di analizzare e presentare l'argomento, che ha spiegato che le persone con disabilità visive sono soggette a una speciale protezione costituzionale a causa del loro stato di vulnerabilità. Ha indicato che in questo caso la situazione è più critica, poiché non garantendo il sistema audio nella rete semaforica, il diritto della popolazione colpita di mobilitarsi efficacemente è limitato.

In risposta alla dichiarazione, le autorità locali hanno assicurato di aver preso le misure necessarie per garantire i diritti di questa popolazione. Il segretariato di transito di Ibagué ha dichiarato alla Corte di aver effettuato gli investimenti necessari, ma il tribunale ha rivelato di non avere prove in merito. Sottolineano che esiste un record di progressi, ma che questi non sono sufficienti e non rispondono ai bisogni primari delle persone con disabilità visive.

Vale la pena ricordare che la Corte ha sottolineato che il governo locale ha il budget per intervenire nella rete semaforica, ma che il denaro non è stato eseguito.

Pertanto, l'Alta Corte ha fatto appello al Segretariato di transito di Ibagué per non continuare a ritardare il processo di riparazione e installazione di luci sonore nei punti strategici della città. La sentenza ha concesso il tempo di presentare davanti a un giudice del processo un programma che stabiliva le azioni per implementare nuovi apparecchi acustici nei punti di traffico più alti della città.

È stato indicato che il sistema, oltre a indicare il passaggio pedonale, dovrebbe avvertire della vicinanza di importanti centri commerciali, ricreativi, educativi e sanitari che potrebbero interessare i non vedenti e quindi accedere a tali beni e servizi.

Infine, l'ufficio del sindaco di Ibagué è stato invitato a rivedere e rafforzare la sua politica pubblica sull'accessibilità degli spazi pubblici per le persone con disabilità visive. La Corte ha indicato che in questo processo, le fondazioni o le organizzazioni che raggruppano questa popolazione dovrebbero essere collegate per definire le possibili modifiche da apportare agli ambienti pubblici della città.

CONTINUA A LEGGERE: