Il ministro della Difesa mette in mostra ed espone i lavoratori dei rubinetti a rivendicazioni violente dei vettori

Il ministro Gavidia dialoga con i manifestanti. VIDEO: Canale N

Il ministro della Difesa, José Luis Gavidia, era presente questo pomeriggio al chilometro 13 dell'autostrada centrale, dove c'era un picchetto e la chiusura delle strade. Ha assicurato che hanno lavorato duramente per risolvere la crisi economica che appartiene a tutti. «Ascoltateci. Ieri, i prezzi del carburante erano già diminuiti». Questa è stata la frase che ha generato la rabbia dei presenti che hanno iniziato a lamentarsi.

«Se non mi lasciano parlare, non ci capiamo. Se non hai visto la notizia ieri, ci sono i nostri dispositivi che annullano l'ISC. I rubinetti non stanno davvero abbassando le stesse misure, dobbiamo chiedere che i rubinetti abbassino anche i prezzi», ha detto.

Fu in quel periodo che i protestanti chiesero al ministro di accompagnarli in un rubinetto della zona per controllare i prezzi. Sono avanzati di pochi metri fino alla stazione di servizio di Petroperú e si è verificato un incidente che avrebbe potuto essere deplorevole.

È stato infatti verificato che i prezzi della benzina erano di circa 20 suole. Ma i manifestanti sono diventati violenti e hanno tirato fuori i cartelli dei prezzi e hanno bussato alla porta in modo che gli amministratori dei rubinetti potessero uscire e dare spiegazioni.

Il ministro Gavidia e i manifestanti arrivano alla spina per verificare i prezzi del carburante. VIDEO: Canale N

Poco dopo, il ministro ha indicato che l'autostrada centrale era stata liberata, ma è stato verificato che non era così. «Abbiamo parlato con la popolazione, hanno capito che non è il modo di protestare, interrompere il traffico è violare i diritti degli altri cittadini», ha detto alla stampa.

Secondo lui, i cittadini si stanno già trasferendo pacificamente nelle loro case. «È comprensibile che affermino, c'è una richiesta equa che dobbiamo affrontare», ha detto.

Ha anche detto che ci sono problemi che il governo sta già risolvendo e la popolazione «deve avere fede» che altre questioni saranno risolte, come i pedaggi e l'esonero di IGV per i prodotti dal paniere familiare.

«Stiamo facendo ogni sforzo per affrontare questa crisi, che è in tutto il mondo. Non aggraviamo la crisi economica con una crisi politica, la crisi politica non aiuta a risolvere i problemi», ha sottolineato.

Gavidia ha sostenuto che ognuno deve fare la propria parte per uscire dalla crisi.

«Anche i politici non fanno nulla l'uno contro l'altro, speriamo che i membri del Congresso ci accompagnino ad essere architetti delle opere per le quali li ricorderanno nelle loro regioni», ha aggiunto.