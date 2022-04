Il Ministero dell'Interno afferma di aver investito 1,2 miliardi nella sicurezza

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO

Il ministro dell'Interno, Daniel Palacios Martínez, ha accompagnato il Presidente della Repubblica, Iván Duque Márquez, nella sua visita al dipartimento di Meta, dove ha consegnato capacità e firmato verbali dell'inizio dei lavori infrastrutturali che rafforzeranno la sicurezza e la coesistenza del dipartimento.

Il capo del portafoglio interno ha fornito capacità alla polizia del dipartimento, un'unità mobile di comando e controllo e 2 droni destinati alla città di Villavicencio e 30 motociclette per i comuni di Acacias, Barranca, Granada, Puerto Gaitán e Villavicencio.

«1,2 miliardi di pesos investiti finora in sicurezza e convivenza dal Ministero degli Interni nel paese e, come ha detto il generale Vargas, attraverso il CONPES di infrastrutture strategiche per la polizia, investiremo altri 500 miliardi di pesos per raggiungere il 2 con il resto degli investimenti miliardi di pesos alla fine del quadriennio in investimenti nell'area della sicurezza e della convivenza dei cittadini», ha aggiunto il ministro dell'Interno.

Allo stesso modo, il funzionario ha firmato atti di inizio delle caserme dei vigili del fuoco per Villavicencio, Puerto Lleras e Barranca de Upía, che avranno un investimento di oltre $3.430 milioni.

«Oggi celebriamo momenti molto importanti, i verbali di inizio della costruzione di tre caserme dei vigili del fuoco. Per la prima volta, il Ministero dell'Interno e la Direzione Nazionale dei Vigili del Fuoco non solo forniscono carri armati, veicoli, interventi rapidi in motopompe in attrezzature e kit contro gli incendi boschivi, ma abbiamo anche raggiunto l'investimento e la costruzione di caserme dei vigili del fuoco «, ha affermato Palacios Martínez.

Inoltre, tre motopompe portatili sono state consegnate ai Meta Firefighters, che consentiranno una migliore risposta alle emergenze, saranno destinate ai comuni di Barranca de Upía, Granada e Puerto López, con un investimento di oltre $498 milioni.

Alla fine dell'evento alla presenza del Presidente della Repubblica, sono state firmate le firme dell'inizio dei lavori del #SacúdeteAlParque dei comuni di Fuente de Oro, Barranca de Upía e El Castillo.

«Oggi abbiamo firmato un procedimento di iniziazione dei lavori per questi comuni nel dipartimento di Meta per migliorare le condizioni di convivenza, perché sappiamo che i giovani che hanno spazi dedicati alla cultura, allo svago, allo sport, alla tecnologia, sono giovani liberi dalla violenza». ha aggiunto il capo del portafoglio politico.

Il presidente Duque ha consegnato squadre per rafforzare il lavoro della polizia nazionale

Il Presidente della Repubblica, Iván Duque Márquez, ha guidato questo sabato la consegna di attrezzature per rafforzare il lavoro della polizia nazionale e dei vigili del fuoco del dipartimento di Meta.

«Oggi stiamo dimostrando ancora una volta a Meta che è con i fatti e come squadra come costruire un paese e come si costruisce la sicurezza», ha detto il presidente alla consegna delle capacità, in compagnia del ministro degli Interni, Daniel Palacios, e del direttore della polizia nazionale, generale Jorge Luis Vargas Valencia.

Ha spiegato che all'interno delle capacità consegnate ci sono 30 motociclette ad alto cilindro, droni all'avanguardia e più di 800 milioni di pesos in attrezzature per i vigili del fuoco.

«Questo è fatto perché qui c'è un impegno del governo nei confronti di Meta e della città di Villavicencio», ha detto il presidente Duque.

Ha sottolineato che questo «è il governo che ha lasciato al dipartimento la maggior parte delle risorse» e «il governo che ha iniettato la maggior parte delle risorse nella polizia nazionale in un periodo di quattro anni».

Prima di guidare il Constructing Country Workshop numero 105, presso la base aerea di Apiay, 30 motociclette Honda XRE 300 del valore di 943 milioni di dollari sono state consegnate alla polizia per i comuni di Granada, Acacias, Barranca de Upía e Puerto Gaitan.

Anche un Remotely Manned Air System (SIART) e 2 droni del valore di 1.835 milioni di pesos.

Inoltre, i vigili del fuoco di Meta hanno ricevuto tre pompe antincendio portatili ad alta potenza per controllare gli incendi in aree remote in cui un veicolo antincendio non può entrare. Questi elementi funzionano con 435 galloni d'acqua.

Questi elementi andranno a beneficio dei comuni di Barranca de Upía, Granada e Puerto López.

