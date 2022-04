SRE ha avvisato i messicani di evitare frodi acquistando un pacchetto per la Coppa del Mondo del Qatar 2022

Soccer Football - Arab Cup - Group A - Qatar v Bahrain - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 30, 2021 Qatar fan holds a flag with a 'Mexico supports Qatar' message inside the stadium before the match REUTERS/Suhaib Salem

Dopo che la squadra nazionale messicana ha già incontrato i rivali, le sedi e le date in cui giocheranno le tre partite del primo turno della Coppa del Mondo del Qatar 2022, la Federcalcio messicana (FMF), insieme al Ministero degli Affari Esteri (SRE), ha invitato i tifosi aztechi non cadere in frode quando si acquistano pacchetti di viaggio per quel torneo.

In una conferenza stampa da Doha, i rappresentanti hanno detto sabato che c'è stato un aumento delle frodi in tutto il mondo quando si tratta di cercare biglietti per le partite e alloggi durante la Coppa del Mondo del prossimo novembre, su siti non ufficiali.

Secondo la FIFA, i tifosi del Messico, degli Stati Uniti e dell'Inghilterra sono quelli che si sono registrati di più per l'acquisto del biglietto; ovviamente, oltre ai Qatar.

Mexicanos en Doha celebran la calificación al Mundial (Foto: SRE)

Le autorità hanno confermato che i mezzi ufficiali per acquistare pacchetti di viaggio o biglietti per il Qatar 2002 sono i seguenti:

- Direttamente su FIFA.com, dove solo i consumatori potranno acquistare i biglietti per le partite di categoria regolare. Nessuna agenzia di viaggi o ente commerciale può includere questi biglietti nei propri pacchetti di viaggio.

- Match Hospitality, dove solo i consumatori potranno acquistare i biglietti per le partite nella categoria Hospitality con MATCH Hospitality, che ha i diritti esclusivi e globali del programma di ospitalità FIFA. In Messico, i pacchetti possono essere commercializzati solo dagli agenti MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel e Mundomex.

Al contrario, ATCH Hospitality e FIFA hanno segnalato all'Ufficio federale del procuratore dei consumatori (Profeco) presunti pacchetti che includono voli, alloggi e biglietti per partite per le quali non sono autorizzati a farlo, il che potrebbe rappresentare una frode. Alcune delle aziende rilevate sono:

- Tour in Nevada

- Tour Kalinka

- Global Entertainment Messico (GE Messico)

- Alpez Travel

- Tours Irapuato

- Servizi di viaggio Just Travelling • Otto tour

- Viaggio tutto in uno

- Destinos Maya

- Viaggi per la Coppa del mondo

- Pachbe Messico

- Atelier Mangat

- Città del Messico

- Tour sportivi

- Viaggio in Atayan

- PlugMe Travel Score

(Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

Alla conferenza hanno partecipato Martha Delgado, Sottosegretario SRE per gli Affari Multilaterali e i Diritti Umani; Graciela Gómez, Ambasciatrice del Messico in Qatar; Jaime Bayrom e José Luis Font, di Match Hospitality; e Yon de Luisa, Presidente della FMF.

Luisa ha detto pieno di entusiasmo e gioia che il Tri sarà ben avvolto dai tifosi negli stadi per l'ottava Coppa del Mondo consecutiva, il che aumenta le possibilità che possa qualificarsi come gruppo.

«La raccomandazione è che i biglietti, gli alloggi siano acquistati con mezzi ufficiali. Oggi che avremo tutti e otto gli stadi nella stessa città, non sarà come gli altri eventi in cui le persone potranno vedere come entreranno negli stadi o come rimarranno. Tutto qui dovrà essere tutto ciò che è stato acquisito in precedenza, altrimenti non ci sarà nemmeno modo di entrare nel Paese», ha avvertito.

(Foto: SRE)

La squadra guidata da Gerardo «Tata» Martino combatterà nel Gruppo C, composto da Polonia (22 novembre | 10:00), Argentina (26 novembre | 13:00) e Arabia Saudita (30 novembre | 13:00).

Se si qualifica, attraverserà i primi due posti nel gruppo D, composto da Francia, Danimarca, Tunisia e il vincitore dello spareggio tra Perù vs Australia/Emirati Arabi Uniti.





