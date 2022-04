«Non dimentica il fratello maggiore»: Faitelson ha condannato l'agonizzante vittoria di America vs Necaxa

I tifosi presenti sugli spalti del Victoria Stadium hanno assistito alla sconfitta dell'ultimo minuto subita dai Necaxa Rays. Quando sembrava che Jaime Lozano avrebbe mantenuto un punto con il pareggio a reti inviolate contro il 17° posto in classifica generale, Diego Valdes ha segnato di nuovo un gol e ha dato la vittoria agli Aguilas. La sconfitta inaspettata ha sorpreso i tifosi locali, anche se David Faitelson ha lasciato intendere che era dovuto al vecchio rapporto che le squadre avevano grazie a Televisa.

Durante la partita, il controverso giornalista ha lasciato intendere che l'assenza di gol era dovuta al fatto che le parti hanno affrontato una partita tra vecchie conoscenze. «Necaxa e l'America, come bravi ex fratelli». Tuttavia, quando il centrocampista cileno ha spinto la palla sulla linea di porta, il panelista dell'ESPN ha corretto la sua posizione e ha assicurato che «El Necaxa non dimentica chi fosse il suo 'fratello maggiore'», attraverso il suo account Twitter @Faitelson_ESPN.

E il fatto è che le due squadre che si sono incontrate alla dodicesima giornata hanno mantenuto uno stretto rapporto quando appartenevano allo stesso proprietario. Dopo che Emilio Azcárraga Milmo acquistò la squadra Coapa nel luglio 1959, negli anni '80 volle ampliare il suo emporio sportivo e acquisì la franchigia competitiva Necaxa. È così che i dipinti sono stati governati sotto le istruzioni dello stesso proprietario per quasi 32 anni.

Nonostante le buone prestazioni delle due istituzioni, gli Eagles sono rimasti la squadra con il punteggio più alto della società. Così, in un momento in cui il controllo sulla multiproprietà delle squadre di calcio messicane era quasi zero, i Rayos ricevettero il soprannome di «fratello minore». Hanno persino condiviso la corte dell'Estadio Azteca per diverse stagioni.

La relazione tra i due era nota. Diversi giornalisti hanno persino accennato alle partite truccate a favore di quelli di Coapa. Una delle più importanti è stata la finale del torneo estivo 2002. In quella partita, gli Eagles sono tornati sulla via del ritorno grazie ai due gol di Christian Patiño e Iván Zamorano. Il pareggio ha portato al golden goal, dove Hugo Castillo ha vinto il gol del titolo per gli azulcremas. Sebbene i detrattori rivendichino un possibile accordo tra le istituzioni, i giocatori stessi si sono presi la responsabilità di negarlo.

Un altro aspetto in cui si rifletteva la stretta relazione era negli acquisti. Negli anni precedenti, lo scambio di giocatori tra le due istituzioni è stato particolare. I trasferimenti inviati dalla stazione televisiva erano quasi obbligatori. Solo Alex Aguinaga ha impedito il suo arrivo a Coapa grazie all'intervento del presidente Ernesto Zedillo, fedele seguace dei Rayos.

«Ernesto Zedillo, presidente del Messico, che stava andando a Necaxa, ha parlato perché non me ne andassi. Ero presente quando Güero Burillo ha parlato e gli ha detto testualmente: «Puoi prendere chiunque, tranne Aguinaga, non lascia la squadra», ha ricordato il giocatore stesso in un'intervista al TUDN.

È così che Faitelson ha ricordato questo record per giustificare la straziante vittoria dell'America. La partita della dodicesima giornata del Grita Mexico Clausura 2022 è rimasta un pareggio a reti inviolate per tutto il tempo regolamentare. Quando il tempo di compensazione ha cominciato a essere consumato, gli americanisti hanno avuto l'opportunità di un calcio di punizione dall'angolo della vasta area.

Richard Sanchez guardò i suoi sei compagni di squadra in area, ma cercò un tiro diretto. Luis Malagón è riuscito a respingere in primo luogo, ma l'alta densità di azulcremas nell'area piccola è stata favorevole per recuperare la palla. Dopo essere rimbalzato sul tronco, Diego Valdés ha sparato un tiro davanti alla porta che ha suggellato la vittoria per gli Eagles.

La vittoria ha giovato all'America, poiché ha aumentato il suo raccolto a 13 unità e si è posizionata sul 12° gradino. Sebbene San Luis, Toluca, Santos e Queretaro debbano ancora giocare la partita del giorno in corso, una combinazione di risultati collocherebbe gli Aguilas nei playoff. Da parte loro, i Rays erano sull'ottavo gradino con 14 punti.

