Le riprese a Playa Manzanillo ad Acapulco hanno lasciato tre morti e uno ferito

Riprese alla spiaggia di Manzanillo ad Acapulco

Minuti di terrore hanno sperimentato i turisti sulla spiaggia di Manzanillo nel porto di Acapulco, dopo una sparatoria che ha posto fine alla vita di tre persone, uno di loro è stato ucciso dagli agenti di sicurezza, mentre un altro è rimasto ferito nell'inseguimento.

Secondo la Procura di Guerrero, due soggetti sono arrivati in un ristorante, dove hanno privato due commensali della loro vita. Notando le azioni, sono stati perseguitati da elementi ministeriali, ma hanno aperto il fuoco.

La mischia si è svolta intorno alle 15:40 del 4 aprile, provocando il caos tra i bagnanti che sono venuti a godersi la giornata di sole in riva al mare. Uno dei presunti aggressori è fuggito ferito mentre si rifugiava nell'entroterra.

I media locali hanno riferito che sono stati giustiziati quattro, ma le autorità hanno specificato che erano solo tre, dal momento che uno dei sicari è riuscito a fuggire. Due pistole da 9 mm sono state messe al sicuro sulla scena dell'incidente. Mentre la Procura della Repubblica e gli esperti hanno avviato il procedimento corrispondente.

Sebbene Guerrero fosse caratterizzato dai suoi porti e destinazioni turistiche, la violenza e l'insicurezza hanno oscurato il fascino di cui godeva una volta. Sparatorie, incendi di locali, omicidi, abbandono di resti umani e scontri si sono intensificati ad Acapulco.

Nonostante il fatto che ancora oggi ci siano attività ed eventi sportivi internazionali, rapimenti, estorsioni ed esecuzioni sono diventati parte della vita quotidiana dell'entità.

Quindi, la gente di Guerrero ha vissuto episodi di terrore provocati da gruppi della criminalità organizzata. Secondo un rapporto pubblicato da The International Crisis Group, almeno 40 gruppi stanno combattendo per un portafoglio criminale diversificato, comprese le attività legate al traffico di droga.

Evelyn Salgado, governatrice entrata in carica dopo le elezioni dello scorso anno, ha ribadito le versioni strategiche dell'amministrazione guidata da Andrés Manuel López Obrador. Di fronte ad atti criminali, garantisce che tutto questo venga affrontato ogni volta che vengono attaccate cause profonde, ad esempio con l'uso di programmi sociali.

Tuttavia, elementi delle forze armate non sono stati schierati per aiutare a proteggere la popolazione, come è avvenuto con piani di sostegno costanti in stati come la Bassa California, Colima, Michoacán e Zacatecas, tutti governati da Morena, il partito al governo.

Uno degli ultimi esempi del terrore subito dagli abitanti è avvenuto il 31 marzo, quando sono state localizzate sei teste umane, esposte sulla tenda di un veicolo nel comune di Chilapa. All'interno dell'unità c'erano otto sacchi di resti umani e accanto ad esso un messaggio di droga come rappresaglia per la vendita di metanfetamine.

Qualcosa di simile è successo tre settimane prima, dopo la scoperta di due corpi decapitati che sono stati abbandonati in un taxi nella zona dei diamanti di Acapulco.

Una delle teste dei soggetti è stata lasciata con due carte con messaggi di droga sul parabrezza, mentre l'altra parte mozzata era accanto ai corpi nel bagagliaio del veicolo. I corpi hanno mostrato segni di tortura.

Mentre il 24 marzo, tre corpi decapitati sono stati abbandonati su un tratto di autostrada a Iguala de la Independencia, vicino al corso che conduce alla comunità di Santa Teresa, a soli 20 minuti dalla sede municipale. Gli uomini avevano circa 30 e 40 anni.

A circa 10 metri da dove sono stati accatastati i soggetti senza vita, le loro teste sono state mozzate e il braccio di uno di loro è stato trovato. Gli agenti di sicurezza sono arrivati per sorvegliare la zona e i corpi sono stati trasferiti al servizio medico legale per l'necroscopia della legge.

