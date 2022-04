Grammys 2022: tutti i candidati, gli orari e la TV

Vista de una estatuilla de los premios Grammy, en una fotografía de archivo. EFE/Mike Nelson

Dopo essere stata rinviata a causa della variante Omicron di COVID-19, la 64a edizione dei Grammy si terrà domenica prossima, 3 aprile presso la MGM Gran Arena di Las Vegas, Nevada negli Stati Uniti.

La cerimonia di premiazione del grammofono organizzata dalla National Academy of Recording Arts and Sciences sarà trasmessa sulla CBS negli Stati Uniti, mentre in America Latina, il canale televisivo a pagamento dove sarà possibile vedere l'evento sarà TNT.

D'altra parte, le persone che desiderano guardare i Grammy del 2022 su internet, potranno seguire la trasmissione sulla piattaforma di streaming Paramount+. Anche il canale YouTube e il sito web ufficiali della Recording Academy trasmetteranno l'evento, ma potrebbe non avere una traduzione in tempo reale dall'inglese allo spagnolo.

Paramount Plus transmitirá la ceremonia (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo) REUTERS

L'evento Grammy può essere visto nei seguenti orari in diversi paesi:

Ora: 00:00 GMT

- Argentina 21:00

Canale 306 (HD) su Cablevisión Flow

Canali 502 (SD) e 1502 (HD) su DirecTV

Canali 1034 (HD) su Telecentro

- Uruguay 21:00

- Cile 20:00

- Paraguay 20:00

- Venezuela 20:00

- Bolivia 20:00

- Colombia 19:00

- Perù 19:00

- Ecuador 19:00

- Messico 19:00

Piasto-370

Izzi-610

Sky-415

Gioco totale-435

Puoi anche guardarlo su tnt.com ma avrai bisogno di un servizio di pay TV e potrai anche guardare il gala attraverso la piattaforma di streaming Paramount+.

- Spagna alle 01:00 del 4 aprile

Il gala dei premi musicali può essere guardato su Movistar+ o seguito attraverso il sito Web della Recording Academy o sul suo canale YouTube ufficiale.

- Stati Uniti alle 20:00 ET/ 17:00 PT

La trasmissione televisiva sarà seguita attraverso i canali di intrattenimento della CBS.

Puoi seguire la 64a edizione dei Grammy Awards in diretta sul canale YouTube ufficiale dell'Academy, così come sul suo sito ufficiale: Grammy.com. Se hai un abbonamento, puoi seguire la cerimonia in streaming tramite Paramount+.





Una canción de Lady Gaga figura entre las nominaciones a la mejor del año REUTERS/Henry Nicholls REUTERS

Questa è la lista di tutti gli artisti musicali nominati per la 64a edizione dei Grammy:

Ho ancora fiducia in te - ABBA

Libertà -Jon Batiste

Ti prendo a calci - Tony Bennett e Lady Gaga

Pesche - Justin Bieber, Daniel Caesar e Givenon

Giusto in tempo - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat ft SZA

Più felice che mai - Billie Eilish

- Montero (Chiamami col tuo nome) - Lil Nas X

-Patente di guida - Olivia Rodrigo

Lascia la porta aperta - Silk Sonic

Noi siamo - Jon Batiste

Amore per la vendita - Tony Bennett e Lady Gaga

Justice (Mandrini tripli deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Gatto Doja

Più felice che mai - Billie Eilish

Il retro della mia mente - H.E.R.

Montero - Lil Nas X

Sour - Olivia Rodrigo

Evermore - Taylor Swift Citazioni su persone

Donda - Kanye West

Cattive abitudini -Ed Sheeran

Un bel rumore - Alicia Keys ft Brandi Carlile

Patente di guida - Olivia Rodrigo

Combatti per te - H.E.R.

Più felice che mai - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat in collaborazione con SZA

Lascia la porta aperta - Silk Sonic

Montero (Chiamami col tuo nome) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber in collaborazione con Daniel Caesar e Giveon

Giusto in tempo - Brandi Carlile

Vertigo - Pablo Alboran

Mis Amores

Vecchio stile - Ricardo Arjona

Le mie mani - Camilo

Mendo - Alex Cuba

rivelazione - Selena Gomez

Aphrodisíaco - Rauw Alejandro

L'Ultimo World Tour - Bad Bunny

José - J Balvin

KG 0615 - KAROL GS

in Paura (Di amore e altri demoni) - Kali Uchis

Bad Bunny destacó en el género urbano (Foto: IG: badbunnypr)

Deja - Pompa stereo

Guarda cosa mi hai fatto fare (Deluxe Edition) - Electric Diamond

Origine - Juanes

Clambre - Nathy Peluso

El Madrileno - C. Tangana

Suoni di risonanza karmatica - Zoé

Antologia della musica Rancherra Vol. 2 -Aida Cuevas

A 80 anni - Vicente Fernández

Seni - My Laferte

Un canto por Mexico Vol. 1 - Natalia Lafourcade

Ayayay (Super Deluxe) - Christian Nodal

Salswing - Rubén Blades y Robert Delgado &Orquesta

A Cuarentena - La grande combinazione di Puerto Rico

Senza salsa non c'è paradiso - Aymée Nuviola

Collega - Gilberto Santa Rosa

Vivere in Perù - Tony Succar

Specchio, specchio - Chick Corea y Chucho Valdes

La storia del Sound Bronx - Carlos Henriquez

Virtual Birdland - Arturo O'Farril L'Afro Latin Jazz Orchestra

Trasparenza - Dafnis Prieto Sexteto

L'arte del Bolero - Miguel Zenón e Luis Perdomo

Rubén Blades figuró con su álbum Salswing! EFE/Federico Ríos (EPA) EFE

Chiunque - Justin Bieber

Giusto in tempo - Brandi Carlile

Più felice che mai - Billie Eilish

Posizioni - Ariana Grande

Patente di guida - Olivia Rodrigo

Ti prendo a calci - Tony Bennett e Lady Gaga

Solitario - Justin Bieber e Benny Blanco

Burro - BTS

Maggiore potenza - Coldplay

Baciami di più - Doja Cat ft Sza

Amore per la vendita - Tony Bennett e Lady Gaga

'Til We Meet Again (Live) - Norah Jones

Un Natale di Tori Kelly - Tori Kelly

Ledisi canta Nina - Ledisi

Questa è la vita - Willie Nelson

Un Natale di Holly Dolly - Dolly Parton

Chiunque - Justin Bieber

Giusto in tempo - Brandi Carlile

Più felice che mai - Billie Eilish

Posizioni - Ariana Grande

Patente di guida - Olivia Rodrigo

Justice (Mandrini tripli deluxe) - Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) - Gatto Doja

Più felice che mai - Billie Eilish

Posizioni - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo tiene varias nominaciones tras el lanzamiento de Sour (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Eroe - Afrojack e David Guetta

Telaio - Ólafur Arnalds ft Bonobo

Prima - James Blake

Heartbreak - Bonobo y dinosauri estinti totalmente enormi

Puoi farlo - Caribou

Vivi - Rufues Du Sol

Il business - Tiësto

Inconsciamente: caffè nero

Embers caduti - Illenium

La musica è l'arma (Reloaded) - Major Lazer

Onda d'urto - Marshmello

Amore libero - Sylvan Esso

Giudizio - Ten City

Doppio affare - Randy Brecker e Eric Marienthal

Il giardino - Rachel Eckroth

Le cascate degli alberi - Taylor Eigsti

Al Blue Note Tokyo - Steve Gadd Band

Deep: Le sessioni da baritono, Vol. 2″ - Mark Lettieri

Girato al buio - AC/DC

Ti conosco meglio (in diretta da Capitol Studio A) - Black Pumas

Niente è paragonabile a 2 U - Chris Cornell

Ohm - Deftones

Accendere un fuoco - Foo Fighters

Genesis - Deftones

The Alien - Teatro dei sogni

Amazzonia - Gojira

Spingendo le maree - Mastodon

Il trionfo di King Freak (Una cripta di conservazione e superstizione) - Rob Zombie

Accensione - AC/DC

Capitol Cuts - In diretta dallo Studio A - Puma neri

Nessuno canta come te più Vol. 1 ″ - Chris Cornell

Medicina a mezzanotte - Foo Fighters

McCartney III - Paul McCartney

Paul McCartney en la categoría de rock (Foto: REUTERS/Diego Vara/File Photo) REUTERS

Tutte le mie canzoni preferite - Weezer

Il bandito - Re di Leon

Distanza - Mammoth Wvh

Trova la mia strada - Paul McCartney

Aspettando una guerra - Foo Fighters

Shore - Fleet Foxes

Se non posso avere amore, voglio potere - Halsey

Jubilee - Colazione giapponese

Crollato nei raggi di sole - Arlo Parks

Casa di papà - St. Vincent

Ti ho perso - Snoh Alegra

Peaches - Justin Bieber in collaborazione con Daniel Caesar e Giveon

Danni - H.E.R.

Lascia la porta aperta - Silk Sonic

Raccogli i tuoi sentimenti - Jazmine Sullivan

Ho bisogno di te - Jon Batiste

Portalo a casa da me - Bj The Chicago Kid, Pj Morton yKenyon Dixon en colaboración con Charlie Bereal

Born Again - Leon Bridges in collaborazione con Robert Glasper

Combatti per te - H.E.R

Quanto può prendere un cuore - Lucky Daye in collaborazione con Yebba

Nuova luce - Eric Bellinger

Qualcosa da dire - Cory Henry

Mood Valiant - Iatus Kaiyote

Tavolo per due - Lucky Daye

Cena: Dessert - Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder e Kamasi Washington

Studiare all'estero: soggiorno prolungato - Masego

El tema de Cruella está nominado CULTURA DISNEY Europa Press

Crudelia

Nelle alture

Caro Evan Hansen

Una notte a Miami

Rispetto

Schmigadoon!

Capitolo 1 degli Stati Uniti contro Billie Holliday

Danni - H.E.R.

Buoni giorni - SZA

Anniversario del crepacuore -

Lascia la porta aperta - Silk Sonic

Raccogli i tuoi sentimenti - Jazmine Sullivan

Alti temporanei nei cieli viola - Snoh Aalegra

Noi siamo - Jon Batiste

Suono cercatori d'oro - Leon Bridges

Il retro della mia mente - H.E.R.

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

El rapero Tyler, the Creator figura entre los nominados ( REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Family Ties - Baby Keem in collaborazione con Kendrick Lamar

Su - Cardi B

Il mio. Life - J. Cole in collaborazione con 21 Savage e Morray

Way 2 Sexy - Drake in collaborazione con Future Young Thug

Thot S*** - Megan Thee Stallion

Orgoglio. È. Il. Devil - J. Cole in collaborazione con Lil Baby

Da sapere - Doja Cat

Industry Baby - Lil Nas X in collaborazione con Jack Harlow

Wusyaname - Tyler, The Creator in collaborazione con Youngboy Never Broke Again e Ty Dolla $ign

Hurricane - Kanye West in collaborazione con The Weeknd e Lil Baby

La bassa stagione - J. Cole

Ragazzo amante certificato - Drake

Olio della malattia del re - Nas

Chiamami se ti perdi - Tyler, The Creator

Donda - Kanye West

Sali da bagno - (DMX) in collaborazione con Jay-Z e Nas

Best Friend -Saweetie in collaborazione con Doja Cat

Family Ties - Baby Keem in collaborazione con Kendrick Lamar

Jail - Kanye West in collaborazione con Jay-Z

Il mio. Life - J. Cole in collaborazione con 21 Savage e Morray

Chris Stapleton tiene varias nominaciones en las categorías relacionadas al country (Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona) REUTERS

Per sempre dopo tutto - Luke Combs

Ricorda il suo nome - Mickey Guyton

Tutto quello che faccio è guidare - Jason Isbell

Rullino fotografico - Kacey Musgraves

Probabilmente dovresti andartene - Chris Stapleton

Se non ti amassi - Jason Aldean Cyrie Underwood

Younger Me - Fratelli Osborne

Sono contento che tu esista - Dan + Shay

Ti inseguono - Ryan Hurd e Maren Morris

Ubriaco (e non voglio andare a casa) - Elle King e Miranda Lambert

Scheletri - Brothers Osborne

Ricorda il suo nome - Mickey Guyton

I nastri Marfa - Miranda Lambert, Jon Randall e Jack Ingram

La ballata di Dod Juanita - Sturgill Simpson

Ricominciare - Chris Stapleton

Meglio di quanto l'abbiamo trovato - Maren Morris

Rullino fotografico - Kacey Musgraves

Freddo - Chris Stapleton

Ancora Paese - Thomas Rhett

Fancy Like - Walker Hayes

Ricorda il suo nome - Mickey Guyton





CONTINUA A LEGGERE: