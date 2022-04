Il concerto di Kimberly Loaiza e Juan de Dios Pantoja ha lasciato fuori più di 600 fan per le vendite dei biglietti

Questo venerdì, 1 aprile, centinaia di fan di Kimberly Loaiza e Juan de Dios Pantoja sono stati esclusi dal concerto che la coppia ha offerto a Querétaro. La Protezione Civile ha annunciato il 2 aprile che più di 600 persone non sono state in grado di entrare nella sede e gli influencer dovranno offrire loro un nuovo spettacolo.

Senza dare una spiegazione concreta su quanto accaduto, venerdì sera, 1 aprile, 624 fan di Kimberly e Juan de Dios sono stati lasciati fuori dall'Auditorium Josefa Ortiz, dove si sono presentati i creatori di contenuti.

È stato fino a questo sabato pomeriggio che il Coordinamento della Protezione Civile Querétaro ha rilasciato una dichiarazione in cui ha spiegato che il concerto di Kim Loaiza e JD Pantoja 13.13 nel loro tour 2022 era ipervenduto, motivo per cui gli organizzatori dovranno assumersi la responsabilità persone che non potevano godersi lo spettacolo.

Ed è che venerdì sera, quando è iniziato l'ingresso al concerto degli artisti di Unconditional, non tutti potevano entrare nell'Auditorium. Centinaia di persone hanno manifestato fuori dal complesso, sostenendo di avere il loro biglietto, ma gli era stato negato l'accesso senza spiegazioni.

En su momento, cientos de fanáticos y padres se mostraron molestos y desilusionados de la organización (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Secondo i responsabili dell'Auditorium all'epoca fuori dalla sede, c'era un sovraffollamento, quindi la Protezione Civile ha stabilito che alcuni partecipanti non sarebbero entrati nel concerto e non avevano una soluzione sicura, poiché sarebbe successo imprevisto.

È stato visto come una possibilità di fare una nuova presentazione questo 2 aprile, ma molte delle persone che sono rimaste fuori non erano d'accordo, così come non si sapeva se gli artisti avrebbero avuto spazio nella loro agenda per dare un altro spettacolo.

Ecco perché la Protezione Civile ha rilasciato il comunicato in cui ha confermato che avrebbero definito di non consentire a più persone di entrare nell'Auditorium, questo quando hanno notato che c'erano più persone di quante il luogo fosse in grado di tenere all'interno con i rispettivi protocolli per tenere tutti al sicuro.





Allo stesso modo, nonostante le diverse richieste di coloro che non sono stati in grado di entrare nello spettacolo, la Protezione Civile ha riferito che gli organizzatori terranno un nuovo spettacolo a Querétaro «per adempiere ai loro obblighi», si legge nella lettera.

Los cantantes tiene previsto otro show este domingo en Monterrey (Foto: Boletia)

Finora, Boletia (la società che ha venduto i biglietti per lo spettacolo), né Kimberly Loaiza né Juan de Dios Pantoja hanno rilasciato alcuna dichiarazione su quanto accaduto, né è stato determinato quando si svolgerà il concerto per i fan che non potevano entrare.

I fan della coppia hanno festeggiato che i cantanti hanno avuto così tanto successo che dovranno persino dare un altro evento per coloro che non potevano entrare. «L'umiltà e la grandezza di Juan & Kim quando si esibiscono in un secondo concerto a Querétaro per la sua gente merita di essere ammirata», si legge in un tweet pubblicato da un fan di Loaiza e Pantoja.

Tuttavia, c'erano anche netizen che hanno espresso la loro rabbia. «L'organizzazione al concerto di Queretaro ieri è fatale, che tristezza trattano le persone che li seguono in questo modo, i bambini piangevano disillusi, i genitori erano arrabbiati, hanno lasciato molte persone fuori», ha condiviso un altro utente.

