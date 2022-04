Hanno arrestato la sorella del «Konan», un ex poliziotto che proteggeva l'Unione Tepito

Gli agenti dell'ufficio del procuratore generale di Città del Messico (FGJCDMX) hanno arrestato e sequestrato droghe da due donne nell'ufficio del sindaco di Venustiano Carranza; tra gli assicurati c'è la sorella di José Ricardo Sánchez Vascoit, il Konan, ex agente dell'investigativo Polizia accusata di proteggere l'Unione Tepito.

Secondo i rapporti, elementi del gruppo speciale di reazione e intervento hanno condotto la ricerca in via Mineros nel quartiere di Morelos, un'area adiacente al cosiddetto Barrio Bravo e bastione del gruppo criminale originario della capitale del paese.

È lì che la 49enne Veronica «N» si è innamorata di presunte attività di traffico di droga. Era a casa con Sahira Saraí «N», 26 anni. Il primo di loro è un parente dell'ex agente ministeriale che è stato processato, rimosso dall'incarico e alla fine ucciso a colpi d'arma da fuoco con il suo compagno nella stessa zona vicino a Tepito alla fine dello scorso anno.

Secondo il rapporto FGJCDMX, le indagini sono iniziate a marzo di recente sul crimine contro la salute sotto forma di vendita di stupefacenti. Pertanto, è stato richiesto un mandato di perquisizione tramite la Procura della Repubblica della Procura centrale per le indagini strategiche, nella sua area di indagini strategiche.

Se decomisaron narcóticos y elementos balísticos (Foto: FGJCDMX)

Il conteggio iniziale di ciò che è stato sequestrato era di 30 sacchetti di plastica contenenti marijuana; circa 23 involucri di carta contenenti cocaina; almeno nove cartucce per armi da fuoco e un guscio di percussioni.

Dopo il loro arresto, vengono trasferiti insieme alle prove, nei locali dell'ufficio del procuratore della capitale, per continuare le indagini corrispondenti e determinare il loro status giuridico. La casa è stata protetta e sotto la protezione del FGJCDMX.

Il Konan è stato ucciso il 21 dicembre 2021 in Tinsmith Street. I sicari lo hanno crivellato mentre si muoveva nella zona con sua moglie Valeria. Era stato rilasciato per continuare il suo processo.

Las pesquisas contra la hermana del Konan comenzaron en marzo pasado (Foto: FGJCDMX)

Quando Konan è caduto alla giustizia, ha ammesso di aver fornito protezione al sottogruppo criminale di El Hormiga, e ha anche riconosciuto che le sue azioni sono state sostenute da Raul Peralta, ex capo generale della polizia investigativa durante l'amministrazione di Miguel Ángel Mancera (2012-2018).

Sánchez Vascoit è stato tradito da un narco-nudista di Tepito che conoscono come Michel. Secondo le indagini, l'agente ha la sua casa di fronte alla casa di Tun Tun, un estorsore a cui è stata data protezione anche nella zona, così come i sicari dei resti dell'Unione Tepito.

Attualmente, le autorità di Città del Messico presumono lo smantellamento di gruppi come l'Unione Tepito, ma hanno attuato strategie in risposta ad avvertimenti che potrebbero derivare da suddivisioni criminali per continuare attività illegali come il traffico di droga.

L'atomizzazione dei gruppi criminali non è qualcosa di nuovo nel paese, poiché è un processo che viene innescato attaccando coloro che guidano cartelli o cellule. Coloro che vogliono rimanere in attività ne derivano sfruttando le condizioni geografiche che consentono loro di consolidare un bastione regionale, ad esempio, stabilendo rotte di transito o sfruttando le entrate dell'economia che si sviluppa in quelle aree.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del MP (Foto: FGJCDMX)

Per decenni, Tepito è stato caratterizzato come un luogo in cui opera la vendita di beni rubati, contrabbandati e traffico di droga. È spesso considerato un quartiere senza legge, perché le autorità stanno fuori dai problemi quotidiani che questa zona deve affrontare.

Gli agenti di polizia entrano raramente nel Barrio Bravo, che per la maggior parte del tempo vive come una comunità autonoma, dove sopravvive il più forte. Insieme a questa mancanza di intervento è il modo in cui sono cresciute le bande criminali che, con l'estorsione dei commercianti, come il traffico di droga, hanno guadagnato il potere di espandersi nei sindaci vicini.

CONTINUA A LEGGERE: