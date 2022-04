Gli Stati Uniti hanno ribadito che la riforma dell'elettricità AMLO violerebbe il T-MEC e metterebbe a rischio i suoi investimenti

Imagen de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con el enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, y el embajador estadounidense en el país, Ken Salazar, en medio de una disputa sobre los esfuerzos de México para cambiar las leyes energéticas, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. 31 de marzo de 2022. Presidencia de México/Folleto vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS

Dopo che il presidente Andrés Manuel López Obrador ha smentito durante la sua conferenza mattutina venerdì la versione che c'è un accordo con gli Stati Uniti per creare un gruppo di follow-up per la riforma elettrica che sta promuovendo, l'ambasciata degli Stati Uniti in Messico ha ribadito le sue preoccupazioni per possibili violazioni dell'accordo di libero scambio (T-MEC).

In un comunicato, ha spiegato che durante l'incontro di AMLO con il segretario al clima John Kerry e l'ambasciatore Ken Salazar, al Palazzo Nazionale, c'è stata comunicazione sulle domande che i legislatori e gli uomini d'affari statunitensi hanno riguardo al disegno di legge sull'industria elettrica, in quanto metterebbe migliaia di milioni di dollari di investimento.

La reforma de AMLO plantea que la paraestatal Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% del control del mercado (Foto: EFE) EFE

Per gli Stati Uniti, la riforma potrebbe significare un «aumento delle emissioni di gas serra», così Kerry ha sottolineato che entrambi i Paesi stanno vivendo un momento cruciale e la lotta al cambiamento climatico deve essere accelerata, e per farlo è necessario lavorare insieme, per cogliere l'opportunità economica che presenta lo sviluppo di energia pulita.

Vale la pena ricordare che questo è il terzo incontro tra il segretario per il clima del presidente Joe Biden e López Obrador negli ultimi cinque mesi; tutto relativo alla riforma dell'elettricità. Tuttavia, non l'ho mai fatto con un entourage così ampio, composto da uomini d'affari e legislatori, che rappresenta l'importanza che gli Stati Uniti stanno dando alla crisi climatica e agli investimenti nel settore energetico.

AMLO y John Kerry junto a la comitivita completa, integrada por empresarios (Foto: usembassy)

Dopo l'incontro durato più di cinque ore, Kerry ha detto ai giornalisti che Lopez Obrador ha accettato di lavorare insieme alla Casa Bianca per rivedere la riforma; tuttavia, il presidente messicano l'ha respinta.

Questo gruppo sarebbe guidato da Ken Salazar, che López Obrador ha commentato che le sue porte sono aperte e c'è un buon rapporto, «ma c'è una grande differenza tra ascoltare, informare, parlare, comunicare e imporre un gruppo per guardarci, osservarci. Nessuno permette che, forse, in altri tempi, i governi sottomessi, si arrendano, ma questi non sono più i tempi di prima».

Quello che si è impegnato è stato quello di dare ai suoi vicini del nord una copia completa della riforma.





