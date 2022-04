Aguililla: Hanno localizzato esplosivi sepolti dopo il ritiro del CJNG

Agenti dell'esercito e agenti di polizia di Michoacán hanno localizzato ordigni esplosivi sepolti nella zona di Aguililla, dove dominava il cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Secondo il rapporto del Ministero della Pubblica Sicurezza dell'entità, il personale in uniforme è intervenuto nel mandato di Bonifacio Moreno, el Aguaje, dove hanno sequestrato almeno tre dispositivi di presunta fabbricazione fatta in casa.

I pezzi erano in via Emiliano Zapata nel quartiere Centro. Non è stato dettagliato come hanno trovato il sito o se sono stati allertati dagli abitanti del villaggio, ma è lì che è arrivato lo squadrone di bombe che ha disattivato le mine terrestri.

Los explosivos estaban sepultados en una calle de terracería (Foto: SSP-Michoacán)

Dopo aver utilizzato il protocollo di cui sopra, gli esplosivi sono stati messi a disposizione dell'autorità competente che condurrà le rispettive indagini. Mentre le pattuglie continuano nella zona da parte dei tre ordini del governo.

Il CJNG ha mantenuto una forte presenza nella regione della Terra Caliente con le cosiddette Forze Speciali Mencho, ma con l'emergere del Segretariato della Difesa Nazionale (Sedena) si sono ritirati ai confini con Jalisco. Tuttavia, le controversie continuano in altri comuni come Uruapan e Ciudad Hidalgo.

Aguililla è il luogo di nascita del massimo leader dell'organizzazione criminale, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Dopo la Settimana Santa dello scorso anno, il cartello di quattro lettere ha consolidato il suo dominio nel comune, con l'obiettivo di espandersi con approcci a Tepalcatepec. Riprese Aguaje e si schierò a Coalcomán.

Era il 5 maggio 2021, quando gli operatori di Mencho annunciarono la loro presenza con un narcomanta che assicurava l'espulsione dei loro rivali dai Cartelli Uniti, oltre alla cellula Revueltas. Il messaggio sulla droga è stato collocato nel cuore della sede municipale.

La Sedena replegó al CJNG de Aguililla (FOTO: CUARTOSCURO.COM) Fotógrafo Especial

Sebbene fonti consultate da Infobae Mexico lo abbiano commentato in precedenza, i membri del CJNG sono comparsi davanti al popolo, avevano anche pianificato di convocare una riunione per dichiarare un popolo libero dal gruppo locale, nel oltre a dire loro come funzionerebbe. Bonifacio Moreno divenne una delle sue frontiere criminali.

Dopo l'arrivo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla nel governo di Michoacán, alla fine dello scorso anno, le autorità federali hanno annunciato un piano di ripresa territoriale che, indirettamente, ha finito per avvantaggiare i rivali del cartello di nuova generazione Jalisco, perché non erano più molestati da sicari che hanno superato la capacità di fuoco e le risorse umane.

Dalla mattina presto del 18 febbraio 2022, l'esercito ha guidato un'operazione con dozzine di veicoli, due elicotteri e almeno un migliaio di soldati per riprendere il controllo nei comuni dominati dal CJNG nel suo tentativo di liquidare Juan José Álvarez Farías, l'Abuelo , leader del Tepalcatepec.

È così che varie operazioni hanno iniziato a proteggere parte dell'arsenale della narco-guerra. Solo il 18 marzo, le autorità hanno sequestrato attrezzature tattiche, centinaia di munizioni, ordigni esplosivi, armi e veicoli dalla cellula Delta del CJNG.

Aguililla es la cuna del Mencho (Foto: SSP-Michoacán)

Le azioni sono state coordinate in una lacuna nella comunità di La Calabaza, nel comune di Aguililla. Gli agenti hanno localizzato l'area in cui si trovavano tre unità di veicoli, quindi è stato implementato un perimetro di sicurezza. Hanno avvertito della presenza di un gruppo criminale, sebbene non ci fossero civili che hanno generato scontri.

Dopo un'ispezione, le auto sono state messe in sicurezza, un fucile da 7,62X39 millimetri, 328 cartucce, 12 caricatori, 25 ordigni esplosivi e circa 250 grammi di marijuana. Oltre a tre giubbotti tattici, sette piastre balistiche e cinque indumenti mimetizzati.

