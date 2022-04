Vincere la Polonia sarà la chiave per il Messico; vedono possibile avanzare in Qatar nonostante condividano un gruppo con l'Argentina

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v United States - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 24, 2022 Mexico players line up during the national anthems before the match REUTERS/Henry Romero

Per i commentatori e gli analisti sportivi del Messico, è possibile passare agli ottavi di finale ai Mondiali del 2022 in Qatar dopo che si è saputo che le rivali della squadra nel Gruppo C sono Argentina, Polonia e Arabia Saudita.

Sebbene il Messico abbia un record negativo nei suoi campionati del mondo contro l'albiceleste, hanno ritenuto che il calcio messicano dovrebbe cercare di competere contro la squadra che è stata due volte campione. Hanno anche sottolineato che Gerardo Martino era già direttore tecnico della squadra guidata da Messi, quindi dovrebbe trovare la formula per neutralizzarlo.

Inoltre, erano ottimisti sul fatto che la squadra messicana potesse superare le squadre polacche e arabe e hanno sottolineato che tra i due, la squadra europea potrebbe rappresentare il più grande ostacolo, tuttavia, hanno sottolineato che potevano vincere tutti e tre i punti.

Alberto Lati, uno dei giornalisti con più esperienza negli eventi sportivi, ha affermato che la difficoltà non è maggiore di quella dei precedenti campionati del mondo e ha chiarito che la cosa essenziale per qualificarsi per il prossimo turno sarà che la squadra messicana mostri personalità e un buon livello di gioco.

Per David Faitelson, il Messico è stato salvato dall'essere nel gruppo della morte e sarà un lusso affrontare l'Argentina, dove l'allenatore della squadra azteca, Gerardo Tata Martino, deve dimostrare l'evoluzione della sua squadra contro la squadra che lui stesso ha guidato in passato. Tuttavia, ha ritenuto che la squadra nazionale giocherà il passaggio contro la Polonia, che dovrà affrontare nella loro prima partita.

Ha aggiunto che sebbene abbiano un livello molto uguale, «la Polonia è il vero obiettivo della nazionale messicana. Batterlo nella sua presentazione è fondamentale per avere un futuro promettente in questa Coppa del Mondo».

Da parte sua, José Ramón Fernández ha convenuto che non c'è nessun gruppo di morte in questa giostra della coppa del mondo e ha sottolineato che per la combinazione tricolore,

Oswaldo Sánchez, ex reporter del Messico e attuale commentatore televisivo, ha detto che il gruppo non è così difficile e ha convenuto che vincere la nazionale polacca il 22 novembre sarà cruciale nelle aspirazioni a qualificarsi per il secondo turno, un'istanza che potrebbe anche essere raggiunta con quattro punti nella fase a gironi. L'ex portiere che ha subito un'eliminazione contro l'Argentina, ha affermato che questa è un'opportunità per il Messico di affermarsi ai campionati del mondo.

Paco Villa, un altro dei narratori e commentatori più popolari, è stato più riservato e ha avvertito che il Messico dovrebbe migliorare il suo livello, tuttavia, era speranzoso che il passaggio agli ottavi di finale sarà raggiunto.

Vanessa Huppenkothen ha sottolineato che in questo gruppo il tricolore avrà l'opportunità di affrontare Messi e Lewandowski, due dei migliori attaccanti del mondo e ha detto che per essere il migliore devi battere il migliore.

Emanuel Tito Villa, ex giocatore argentino e analista della televisione messicana, ha mostrato il suo amore per la nazionale messicana indossando la maglia del Messico, anche se non ha osato anticipare un pronostico.

Il suo connazionale e partner televisivo, Damián Zamogilny ha espresso chiaramente il suo desiderio per la vittoria del Messico sull'Argentina, perché sebbene la sua nazionalità sia sudamericana, ha riconosciuto che la sua vita è rimasta nel nostro paese, dove è arrivato per 22 anni.

Per Adriana Monsalve, giornalista sportiva del TUDN, il fatto che l'Argentina faccia parte dello stesso gruppo è un'opportunità di vendetta per il Messico.

Carlos Guerrero, un altro dei giornalisti più importanti di TV Azteca, ha ipotizzato che la squadra Tata avanzerà al secondo turno e in quel caso potrebbe affrontare Francia, Danimarca, Tunisia, Perù, Emirati Arabi Uniti o Australia.

