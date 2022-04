Shakira diventa virale su internet: i fan ricordano il «Waka Waka» della Coppa del Mondo 2010

Shakira holds a ball that will be used for the final soccer match of the World Cup at the Soccer City stadium in Johannesburg, South Africa, Saturday July 10, 2010. (AP Photo/Themba Hadebe)

Dopo che la Federazione Internazionale dell'Associazione Calcio (FIFA) ha confermato che Hayya Hayya (Better Together), o «Better Together» in spagnolo, sarà la canzone ufficiale della coppa del mondo dal Qatar 2022, la famosa cantante Barranquilla Shakira è diventata una tendenza sui social network per un motivo particolare.

Migliaia di tifosi di calcio in tutto il mondo ricordanouno dei più grandi successi del performer - cantando Waka Waka (This is Africa) alla Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica, più di 12 anni fa.

Tuttavia, sebbene sia passato più di un decennio, il ritmo appiccicoso del singolo colombiano è ancora nelle menti degli appassionati di calcio internazionali e, ascoltando Hayya Hayya, hanno ricordato il successo di Shakira e come abbia segnato una pietra miliare nella storia della Coppa del Mondo.

Infatti, i netizen non solo hanno evidenziato il Waka Waka di Shakira, ma hanno anche ricordato «La-la-la», un altro dei successi calcistici colombiani, che ha rilasciato per la coppa del mondo in Brasile nel 2014 in collaborazione con Carlinhos Brown.

Per ora, è noto che Hayya Hayya (Better Together) sarà interpretata da Trinidad Cardona, Davido e Aisha e sarà la melodia che darà il via ai mondiali di calcio di quest'anno che, per la prima volta nella sua storia, si svolgerà a fine anno: dal 21 novembre al 18 dicembre.

«Questa canzone, che riunisce voci provenienti da tutte le Americhe, dall'Africa e dal Medio Oriente, simboleggia come la musica e il calcio possano unire il mondo», ha dichiarato Kay Madati, Chief Commercial Officer della FIFA.

Sebbene la nazionale colombiana non sia riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo di quest'anno, che si terrà in Qatar, la rappresentanza del caffè e del brandy del paese è stata segnata in molti dei tornei sportivi, sia dai giocatori che dalle rime musicali che hanno accompagnato le competizioni.

In Infobae abbiamo raccontato le canzoni degli ultimi campionati del mondo che, con la conferma del singolo di quest'anno, apre la strada ad un altro singolo che verrà cantato in tutti i continenti del globo.

Questa melodia è stata data dagli americani Will Smith e Nicky Jam, insieme al Kosovo Albanian Era Istrefi, che hanno eseguito il brano prodotto dal famoso DJ Diplo.

Questo singolo è stato interpretato da Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte che ha segnato una nuova era nel calcio. Inoltre, in quel campionato, la squadra colombiana ha ottenuto grandi vittorie e, quasi, è tra i favoriti.

Vale la pena ricordare che la canzone della Coppa del Mondo del Qatar 2022 è stata presentata in vista della lotteria che sceglierà il percorso che ogni squadra dovrà tracciare per sollevare la tanto attesa Coppa del Mondo. Nella fascia 1, sono state abbinate le squadre con il miglior ranking FIFA e l'ospite (Qatar, Belgio, Brasile, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna e Portogallo).

CONTINUA A LEGGERE: