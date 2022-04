Santa Anna: quante volte è stato il presidente che ha perso metà del territorio del Messico al potere

Nel corso della storia del Messico, alcuni personaggi si sono distinti, per il loro coraggio, la loro fedeltà al Paese e il loro entusiasmo nel difendere il Messico. Tuttavia, ce ne sono altri che sono riusciti a guadagnare grande popolarità, ma soprattutto a causa di alcune decisioni che non sono state così vantaggiose per la nazione.

Antonio López de Santa Anna è uno di questi ultimi. Sebbene ci siano molte persone che difendono il personaggio, che era presente nella storia del Messico dal periodo dell'indipendenza, fino all'inizio della seconda metà del XIX secolo, ci sono molte altre che lo criticano, a causa delle decisioni che ha preso, e che ha portato il paese alla politica instabilità, povertà, miseria e persino la perdita di più della metà del territorio del Messico.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez, nome completo di Santa Anna, è nata a Xalapa, nello stato di Veracruz, il 21 febbraio 1975. Alcune fonti sottolineano che è stato presidente sei volte, tuttavia, altre riferiscono che è riuscito a raggiungere la presidenza 11 volte, sebbene siano state tutte per un periodo di tempo molto breve.

La prima volta che Santa Anna fu nominata presidente del Messico fu in un giorno come oggi, il 1 aprile, ma nel 1833, e come vice presidente, Valentín Gómez Farías fu nominato. Va notato che, a quel tempo, Santa Anna si è ammalata, rendendogli impossibile mantenere la carica.

Santa Anna fu nominata presidente del Messico, per la prima volta, il 1 aprile 1833. Foto: Istituto Nazionale di Antropologia e Storia

In conformità con la Costituzione degli Stati Uniti messicani del 1824, articolo 75, le colpe del presidente potrebbero essere sostituite. «Ci sarà anche un vicepresidente che, in caso di impossibilità fisica o morale del presidente, riposerà tutti i poteri e le prerogative del presidente».

La realtà è che Santa Anna ha preferito andare nel suo ranch a Manga de Clavo, piuttosto che ricoprire la presidenza della Repubblica. Con questo, Gómez Farías fu responsabile del paese per un breve periodo, durante il quale limitò l'espulsione indiscriminata degli spagnoli dal paese, ottenendo la permanenza di quei sudditi della corona di Spagna, sposati con messicani, che avevano sostenuto l'indipendenza del Messico.

Dopo questo breve periodo, Santa Anna prese il potere per la prima volta dal 16 maggio al 1 giugno 1833, rispondendo a una richiesta di opuscoli a Città del Messico. Inoltre, ha cercato di calmare un po' l'ambiente politico, seguendo l'interesse dell'ala federalista del Congresso, per attuare profonde riforme all'interno dell'organizzazione sociale messicana.

In questo modo, il politico di Veracruz iniziò i suoi sforzi intermittenti come capo del ramo esecutivo del paese, diventando una figura di spicco nella politica nazionale nei prossimi due decenni.

Santa Anna era presente a diversi eventi che hanno cambiato il corso del paese.

Prima di diventare presidente per la prima volta, Santa Anna aveva avuto un ruolo importante in diversi episodi storici, ad esempio quello noto come Barradas Expedition.

Questa era una spedizione, guidata dallo spagnolo Isidro Barradas, effettuata il 26 luglio 1829, appena quattro mesi dopo la presa del potere di Vicente Guerrero. Questa spedizione sbarcò sulla costa di Tamaulipas e il suo obiettivo era raggiungere la riconquista del Messico, da parte della Spagna.

Era stato organizzato a Cuba, e consisteva di 4.000 uomini armati e attrezzature per altrettanti altri, poiché in Messico avrebbero dovuto ricevere il sostegno immediato di coloro che si opponevano all'indipendenza.

I spedizionieri si appropriarono facilmente di Tampico, Altamira e di altri villaggi vicini, quindi fu necessario inviare un contingente militare, guidato da Antonio López de Santa Anna e Manuel Mier y Terán. Le forze di Santa Anna arrivarono via mare, mentre quelle di Manuel Mier arrivarono via terra. Il 9 settembre dello stesso anno, le forze di Barradas furono sconfitte al Forte di Barra. Le capitolazioni furono firmate a Pueblo Viejo, Tamaulipas, con il quale gli invasori si impegnarono a non riprendere le armi contro la nazione messicana.

Santa Anna era presente anche in altri eventi storici, come l'indipendenza del Texas, la Guerra delle Torte, la Guerra contro gli Stati Uniti, dove il Messico perse più della metà del suo territorio e fu bandito dal paese tre volte. Il 20 luglio 1876, Santa Anna morì, malata, quasi cieca e povera, nella sua casa, che oggi si trova in Calle de Bolívar #14, tra Tacuba e il 5 maggio, nel centro storico di Città del Messico.

