La presa in giro della Polonia nei confronti di Messi dopo aver appreso che giocherà contro l'Argentina ai Mondiali in Qatar

La Coppa del Mondo 2022 in Qatar è già in corso. Al di là del processo di qualificazione iniziato un paio di anni fa in diverse parti del mondo del calcio, con il sorteggio per la Coppa del Mondo, il scenario che la maggior parte delle squadre qualificate stava aspettando dopo aver ricevuto il biglietto.

Qualcosa di simile è successo alla Polonia, che dopo aver battuto la Svezia in una delle finali della UEFA ripescaggio, ha assicurato la sua partecipazione a una nuova edizione della Coppa del Mondo e sogna di fare la storia con Robert Lewandowski. Protagonista della terza fascia al fianco del Senegal come due delle nazionali che più volevano evitare, la squadra guidata da Czesław Michniewicz alla fine è caduta nel Gruppo C guidato dall'Argentina di Lionel Messi e che avrà come rivali anche Messico e Arabia Saudita.

Pochi minuti dopo aver appreso che avrebbero affrontato la squadra argentina, un social network di tifosi della squadra polacca ha scritto un post particolare in cui hanno usato una gif (video animato) che mostra Messi che prende la faccia dopo l'eliminazione contro la Francia ai Mondiali 2018 in Russia.

«Quando sai che ti aspetta molto lavoro con Kamil Glik e Jacek Góralski...» , ha scritto sull'account Twitter ufficiale della nazionale polacca. Quali sono i nomi che hanno scelto? Il primo è un difensore con un passato nel Monaco francese e che ha giocato per diversi club della serie A del calcio italiano e che oggi gioca per il Benevento. Il secondo è quello di uno dei soliti volantini centrali che gioca per l'FC Kairat Almaty, nel campionato kazako.

La burla de Polonia para Messi y la selección argentina

Oltre ai post sui social media, la storia segna che argentini e polacchi si affronteranno nell'ultimo giorno della fase a gironi. Secondo la FIFA nella partita della Coppa del Mondo, entrambe le squadre si affronteranno al Lusail Stadium, sede della gran finale del torneo, mercoledì 30 novembre alle 16 (ora dell'Argentina). Nel caso in cui entrambe le squadre vincano i primi due impegni, definiranno il primo posto per gli ottavi di finale. Va ricordato che la sua area si incrocerà con il gruppo D che ha Francia e Danimarca come candidati per avanzare nella fase.

Il Qatar sarà la decima partecipazione della nazionale polacca ai Mondiali. Le due presenze più importanti del paese europeo nel più alto evento calcistico si sono generate nella Germania Federale 1974 e in Spagna nel 1982, quando in entrambe le occasioni è arrivata al terzo posto sorprendendo l'intero pianeta. Una generazione di grande talento che è rimasta sul punto di giocare la partita per il titolo: la gente del posto e l'Italia sono stati i carnefici della speranza.

Inoltre, mette in evidenza un secondo turno in Argentina 78 ′ e gli ottavi di finale sia in Francia 38 ′ che in Messico 86 ′. Sfortunatamente, nelle sue ultime tre esibizioni, che erano in Corea-Giappone 02′, Germania 06′ e Russia 18′, ha finito per lasciare la fase a gironi.

