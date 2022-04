Ecco come si giocherà la 14a data della BetPlay League

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)





Nell'ottica di raggiungere la qualificazione per la prima metà dell'anno fuoricampo per giocare la prima stella del 2022, inizia un nuovo giorno della Betplay League per la stella di metà anno.

L'incontro tra Equidad Seguros e Deportivo Cali apre la giornata: il visitatore arriverà al Techo Stadium (Bogotá) dopo aver battuto Cortuluá 2-1 a Palmaseca. Il bilancio per i biancorossi è di 1 vittoria, 2 sconfitte e 1 pareggio.

Come precedente di questa partita, le ultime 5 volte si sono incontrati entrambi: Equidad Seguros ha accumulato 1 vittoria, mentre il Deportivo Cali ne ha aggiunti 2; due partite si sono concluse equamente sul tabellone.

Sabato la data avanzerà con quattro impegni vibranti, uno dei quali nel primo pomeriggio ad Atanasio Girardot con un Deportivo Independiente Medellín locale contro Envigado Fútbol Club.

Alle 16:05 allo stadio Hernán Ramírez Villegas, il Deportivo Pereira ospiterà Deportes Tolima, con l'incentivo di un possibile ingresso nella fase successiva dalla visita. Il locale dovrà cercare i tre punti se vorrà entrare negli otto in Colombia.

Più tardi, Patriotas riceverà l'attuale secondo in classifica, Atlético Nacional che cercherà di aggiungere per mantenere la distanza con il leader, Millonarios che affronterà l'America de Cali a Pascual Guerrero, nel classico della data.

Al Metropolitan di Barranquilla, Junior di Barranquilla riceve una visita da Alianza Petrolera dalle 20:15.

La quattordicesima data della BetPlay League continuerà domenica dalle 3:00 del pomeriggio, con la partita tra Golden Eagles contro Jaguares de Córdoba.

La partita più vivace della giornata si terrà a Pascual Guerrero, alle 5:30 del pomeriggio, quando America de Cali riceverà il leader Millonarios. L '"Ambasciatore» cercherà di entrare direttamente nel turno successivo mentre l"America cercherà di pareggiare la partita senza il loro allenatore, Juan Carlos Osorio.

La giornata di domenica termina a Bogotà con l'Independiente Santa Fe che affronta l'Unión Magdalena a partire dalle 7:35 di sera.

Lunedì, la 14a data del calcio colombiano si concluderà con gli impegni tra Cortuluá contro il Deportivo Pasto allo stadio Doce de Octubre di Tuluá.

Per chiudere i ciechi, la palla si sposterà allo stadio Palo Grande di Manizales, dove Once Caldas cercherà di avvicinarsi alla classifica di fronte all'Atlético Bucaramanga.





Yony Gonzalez ha segnato il suo secondo gol con il Deportivo Cali nella BetPlay League. Accanto a lui, nell'immagine, Agustín Vuletich. Foto: Dimayor





Programma BetPlay League DIMAYOR I-2022

1 aprile

L'Equity vs Deportivo

Hora: 19:40

Stadio: Metropolitan Roof

Trasmissione: Win/Win+

2 aprile

Independiente Medellin contro Envigado

Hora: 14:00

Stadio: Atanasio Girardot

Trasmissione: Win+

Deportivo Pereira contro Sports Tolima

Hora: 16:05

Stadio: Hernan Ramirez Villegas

Trasmissione: Win/Win+

Patriots contro Atletico Nacional

Hora: 18:10

Stadio: La Independencia

Trasmissione: Win+

Alleanza Junior vs Petrolio

Hora: 20:15

Stadio: Metropolitano

Trasmissione: Win+

3 aprile

Golden Eagles contro Jaguars

Hora: 15:00

Stadio: Alberto Grisales

Trasmissione: Win/Win+

América de Cali contro Millonarios

Hora: 17:30

Stadio: Pascual Guerrero

Trasmissione: Win+

Independiente Santa Fe contro Union Magdalena

Hora: 19:35

Stadio: El Campin

Trasmissione: Win+

4 aprile

Cortulua contro il Deportivo Pasto

Hora: 16:00

Stadio: Dodici ottobre

Trasmissione: Win/Win+

Once Caldas vs Atletico Bucaramanga

Hora: 20:00

Stadio: Palogrande

Trasmissione: Win+

